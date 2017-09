Jubel og spent stemning på Høyres valgvake

De første prognosene førte til vill jubel på Høyres valgvake. Da lå det an til at Høyre både kunne innkassere et svært godt valgresultat for eget parti - og samtidig beholde makten. Men ikke minst Venstres posisjon rundt sperregrensen ble fulgt med argusøyne. Kvelden ble etterhvert mer spennende enn mange satte pris på.

Fersk statsråd: Kan klare fire nye år

Da de første prognosene dukket opp på storskjermene, var det imidlertid vill jubel på valgvaken.

– Er det mulig!

Det var første spontane reaksjon fra Høyres vikarierende kunnskapsminister, Henrik Asheim.

– Det har vært en kjempespennende valgkamp. Denne prognosen var likevel veldig tydelig. Det kan se ut som om vi klarer fire nye år: En kjempenyhet!

Litt senere måtte imidlertid generalsekretær John-Ragnar Aarset minne forsamlingen om at valget ennå ikke var avgjort.

Venstre sto lenge stille på 4,0-tallet og gjorde kvelden ekstra nervepirrende for Høyres politikere. En stund var det heller ikke sikkert at KrF ville klare sperregrensen.

Siden tallene tydelig viste at Høyre og Frp vil være avhengige av begge partiene for å beholde regjeringsmakten, vil fintellingen utover kvelden og natten kunne bli svært avgjørende for Regjeringens skjebne. Ved 23-tiden var både KrF og Venstre over sperregrensen.

Bjørge, Stein

Nær rekordvalget fra 2013

Partiet har i valgkampen, der statsministeren selv har vært Høyres fremste våpen, ligget et godt stykke under valgresultatet fra 2013. Men prognosene mandag kveld viste at Høyre kan komme til å havne i nærheten av det resultatet som brakte partiet inn i regjeringskontorene for fire år siden.

Den gang fikk Høyre 26,8 prosent i 2013. Det var partiets tredje beste valg etter 1945. Den første prognosen viser at Høyre i mindre grad ser ut til å være preget av regjeringsslitasje.

– Hvis dette blir resultatet, er det fantastisk, sier helseminister og nestleder Bent Høie.

– Det er utrolig kjekt å se oppslutningen Høyre har fått, legger han til og mener dette viser at folk ønsker at Regjeringen skal fortsette.

Har ønsket å bli historisk

Høyre har gjort et poeng av at Erna Solberg kunne bli historisk hvis hun og Høyre fikk stor nok oppslutning til å fortsette i regjering. Bare én tidligere sittende statsminister fra Høyre er blitt gjenvalgt som statsminister: Kåre Willoch i 1985. Men han mistet flertallet og måtte regjere med Carl I. Hagen på vippen. Det holdt til begynnelsen av mai 1986 da Willoch stilte kabinettsspørsmål og gikk av etter å ha fått Frp, Ap og flertallet på Stortinget mot seg.

En Høyre-ledet regjering som gjenvelges og som klarer å bli sittende lenger enn til 9. mai neste år, vil altså slå alle tidligere Høyre-rekorder i nyere tid.

Spent statsminister

– Jeg tror at det blir en spennende kveld, sa statsminister Erna Solberg da hun ankom Høyres valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotell mandag kveld. Hun hadde ennå ikke kommentert resultatet ved 23-tiden.

Erna Solberg uttalte i helgen at hun trodde flertallet var innen rekkevidde. Samtidig angrep hun motkandidat Jonas Gahr Støres lederegenskaper.

Toppet bølgen på 80-tallet

Høyre gjorde sitt beste valg etter krigen i 1981. Den gang fikk Høyre for første gang over 30 prosents oppslutning, en bragd partiet kun har klart å kopiere én gang, og det var i 1985. Den gang var Høyre likevel ikke landets største parti, for Ap var på den tiden et 40 prosentsparti.

Dårligste oppslutning etter 1945 hadde Høyre i 1997, da Jan Petersen ledet Høyre. Den gang var KrFs Kjell Magne Bondevik en populær statsministerkandidat som stilte Petersen i skyggen og dannet en mindretallsregjering.

Høyre har først og fremst markert Erna Solberg som statsminister. Her kan du lese om den strategien Høyre la tidlig i år, og som er blitt fulgt gjennom valgkampen.