Slik kan du følge valget hos Aftenposten

Aftenposten følger valget tett gjennom hele døgnet.

Fra tidlig mandag morgen kan du i denne direktebloggen oppdatere deg på alt som skjer både før og etter stemmelokalene stenger.

Klokken 21 stenger valglokalene. Da kommer også den første landsomfattende prognosen ventet fra Valgdirektoratet. Fra da av vil Aftenposten gi deg løpende oppdatering av prognoser og etter hvert resultater både på landsbasis og i din krets.

Lurer du på hvor ditt nærmeste stemmelokale er? Her kan du finne det.

Vi sender talene til valgets vinnere og tapere fra valgvakene. Du kan se debatten i Stortingets vandrehall der alle partilederne møtes mot slutten av kvelden.

Lurer du på hvordan du stemmer? Les her om hvor mye en strykning kan bety.

Bjørge, Stein

Aftenposten-redaktørene Trine Eilertsen og Harald Stanghelle vil kommentere valgresultatet gjennom valgdøgnet.

Aftenpostens politiske podkast, med Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og politisk journalist Lars Molteberg Glomnes vil analysere og kommentere valget hele kvelden og oppsummere valgnatten til slutt.

Rolf Øhman

Du vil få rapporter og reaksjoner fra de politiske partienes valgvaker fra våre erfarne politiske journalister.

Rolf Øhman

Og vil vil analysere resultatene ettersom de kommer inn.

Mye av spenningen knytter seg til hvilke partier som kommer over og under sperregrensen. Er du i tvil om hva den er, bruk to minutter på denne korte videoen.

Lurer du fortsatt på hva de politiske partiene mener? Vi har gjort jobben for deg og funnet ut hvor partiene står i over 100 politiske saker.

Eller du kan ta Aftenpostens valgomat her.

I ventetiden kan du også prøve disse testene for å finne ut om du er en typisk velger for det partiet du vurderer å stemme. De laget vi i forkant av landsmøtesesongen. Eller du kan se om du passer med den gjennomsnittlige velgeren.

Valgforsker Johannes Bergh sier at hver stemme er viktigere enn noen sinne ved årets valg.