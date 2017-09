Her er Aftenpoddens dom over partiledernes innsats i debatten på TV 2

TV2s Arill Riise begynner debatten med å klargjøre forskjellene mellom Ap og Høyre, men så går det fort unna og inn i ganske kaotisk ordkamp. Vi trodde partilederdebatten i Arendal var et NM i avbrytelser, men dette var mye verre. Og her er alle skyldige. Her er det ikke mulig å gi noen 6-er.

Litt rart at Riise kjører så hardt på om sentrum garanterer Frp i regjering. Hvis de går i opposisjon uten en samarbeidsavtale, kan de jo felle regjeringen når de vil. Da blir H/Frp-regjeringen en vanlig, skjør mindretallsregjering.