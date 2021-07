Bråk rundt omstridt opprop: Nå gjennomfører Forfatterforeningen en avstemning

Roy Jacobsen har meldt seg ut, andre forfattere ber Den norske Forfatterforening (DnF) trekke støtten til oppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen. Nå skal medlemmene bli hørt.

Forfattere som Erik Fosnes Hansen og Roy Jacobsen har vært kritiske til Forfatterforeningen. Sistnevnte meldte seg ut i helgen. Nå vil foreningen høre hva resten av medlemmene mener om oppropet fra Norske Dansekunstnere. Foto: Kristine Heliesen/ Berit Roald, NTB/Ole Gunnar Onsøien, NTB

8 minutter siden

I utgangspunktet stilte Forfatterforeningen seg bak et opprop fra Norske Dansekunstnere. Det kom etter at kommisjonen arrangerte et innspillsmøte med Are Søberg. Han er kjent fra Facebook-siden Sløseriombudsmannen.

Senere har de tatt selvkritikk. Nå skal de gjennomføre en avstemning blant medlemmene.

– Gjennom avstemmingen vil alle stemmer blir hørt, sier nestleder Amalie Kasin Lerstang i DnF til NRK.

«Styret har i dag bestemt at vi ønsker å forankre denne avgjørelsen i medlemsmassen vår, og vi vil derfor gjennomføre en avstemming over hvorvidt DnF skal eller ikke skal støtte oppropet», heter det i en uttalelse tirsdag.

Vil følge flertallet

«Styret vil følge medlemsflertallet i avstemmingen», står det videre.

Medlemmene vil få en epost for digital avstemning i uke 32. De som ikke kan delta digitalt, får avstemningen pr. post. Over 40 medlemmer har ikke epost, opplyser foreningen.

Erik Fosnes Hansen har bedt Forfatterforeningen trekke støtten til oppropet. Roy Jacobsen har meldt seg ut.

– Det er støtten til dette oppropet som fikk meg til å reagere. Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring, uttalte Jacobsen til VG nylig.

Tar avstand

Erik Fosnes Hansen tok avstand fra oppropet på Facebook-siden sin. Tidligere denne uken sa han til Aftenposten at han ikke har problemer med å forstå dem som synes Sløseriombudsmannen sier noe dumt.

– Ei heller kunstnere som har blitt utsatt for trakassering på nett, slik har vi lovparagrafer som beskytter mot, understreker Hansen.

Han er imidlertid kritisk til at kunsterorganisasjoner blander seg inn i dette, og mener de heller burde forsvare Sløseriombudsmannens rett til å ytre seg.

Kommisjonsmedlem Begard Reza valgte å trekke seg i protest mot Sløseriombudsmannens deltakelse på møtet. I tillegg var forbundet Norske Dansekunstnere kritiske. De skrev et innspillsbrev med bekymring om kommisjonens arbeid til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

I tillegg til Forfatterforeningen støttet 14 andre kunstnerorganisasjoner oppropet.