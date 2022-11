Diplomati, snarveier, storpolitikk og solpauser. Hva gjør egentlig Norge på klimatoppmøtet?

På hjemmebane får regjeringen stadig kjeft for å gjøre for lite på klima. På bortebane blir den hyllet som en verdensleder for omstilling. Vi fulgte Jonas Gahr Støre gjennom en dag på klimatoppmøtet.

8. nov. 2022 21:01 Sist oppdatert 37 minutter siden

06.45.

Jonas Gahr Støre stuper ut i Rødehavet. Han har reist ned til Sharm El Sheik i Egypt for å delta på årets klimatoppmøte sammen med en stor norsk delegasjon. Morgenbadet er første post på møtets andre dag.

For hva gjør egentlig Norges delegasjon på et klimatoppmøte? Svaret er langt og teknisk. Den årlige samlingen er en smeltedigel av nasjonaliteter og ambisjoner. Aftenposten fikk ta følge med statsministerens på hans travleste dag.

09.20.

En gruppe unge kvinner og en ung mann står og smiler sammen med Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Ungdomsdelegater har hatt frokostmøte med makta. De skal observere klimamøtet.

Støre og Eide skal i møter gjennom hele dagen. Stats- og regjeringsledere fra hele verden kaster glans over møtet de første dagene. Lukkede samtaler, bilaterale møter og lansering av initiativer står på programmet. Norsk presse får tid til å ta noen korte intervjuer. Så må delegasjonslederne haste videre.

Det er noe skjev kjønnsbalanse blant ungdomsdelegatene, som nesten bare består av kvinner. Mens på klimatoppmøte generelt er det flest menn som deltar i møtene.

På vei ut av kontoret treffer Støre på tyrkiske Fatih Birol. Han er sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA). Byrået har de siste årene kommet med analyser som sier at olje og gass er på vei ut.

De to mennene håndhilser, prater kort. Det skal bli mange slike små samtaler utover dagen. Diplomati i praksis og Støre er på hjemmebane.

10.01.

Tyskland har invitert til «klimaklubbmøte». Møtet er lukket for pressen. Klubben skal bli et samarbeid som har som mål å få klimaomstillingen til å gå raskere.

Solen har begynt å varme, det store konferansesenteret fylles sakte opp. Store deler av området består av paviljonger. Det er som flere overdimensjonerte torghaller, bare at de ligger inne i store, hvite telt.

Fra paviljongene kan land, organisasjoner og selskaper fremme sine saker og perspektiver. Her foregår det debatter, foredrag og diskusjoner. Noen kan lokke med kaffe.

11.11

Støre deltar på et ledermøte der målet er å mobilisere mer støtte til klimatilpasning i Afrika. Her deltar blant annet lederen for Den afrikanske union og andre statsledere i flere afrikanske land.

Tidsskjemaet stokker seg for den nederlandske ordstyreren, men Tysklands kansler Olaf Scholz kommer på scenen og holder seg på tysk vis strengt til sin tid og manus.

Så er det Støres tid til å tale. Han blir introdusert av sjefen for et globalt senter for klimatilpasning som «en av de mest engasjerte klimalederne i verden». Støre fokuserer på Norges ansvar for å hjelpe Afrika med klimaomstilling og gjentar løftene om årlige bidrag til dette.

På møtet om klimatilpasning i Afrika har også FNs generalsekretær Antonio Gueterres tatt turen. Støre passer på å klemme inn et par ord på tomannshånd.

11.45

Neste post på programmet er en rundebordsdiskusjon om bærekraft i sårbare samfunn. Støre og Pakistans statsminister, Shehbaz Sharif, leder møtet. Det er egentlig ikke åpent for presse.

Men på vei inn snur Støre seg, røsker opp sitt eget navneskilt fra lommen og henger det rundt halsen på Aftenpostens reporter.

– Noen ganger må man ta noen snarveier, humrer Støre. Vi glir gjennom, godkjent av det som tilfeldigvis er den eneste norske FN-vakten til stede.

Før møtet rekker Støre å ta en prat med Pakistans utenriksminister. I samtaler med andre ledere har Støre ofte noen beskjeder å komme med.

– Når du snakker med andre ledere har du noe å skryte av og noe å klage på. Støre er veldig god til å benytte anledningen til å ha mange små uformelle samtaler, forklarer Tormod Cappelen Endersen.

Han er ekspedisjonssjef for internasjonal avdeling.

Pakistans statsminister sitt budskap var at ingen andre måtte oppleve det de har vært gjennom den siste tiden. Hittil har flommen i Pakistan krevd over 1700 liv.

Så er stolleken i gang. Hvem skal sitte hvor? Støres rådgiver Tale Jordbakke og Aftenpostens reporter setter seg ned på gulvet. Vi spretter kjapt opp igjen etter en reprimande om at det ikke sømmer seg i et rom fullt av stats- og regjeringsledere.

Pakistans statsminister ser herjet ut. Fortellingen om katastrofen i landet hans blir tatt imot med sorgfulle miner rundt bordet. Så kommer stats- og regjeringsledere, representanter for organisasjoner og bedrifter med sine synspunkter på hvordan man kan hjelpe klimautsatte land.

Penger er et sentralt tema. Tonen er tidvis hard, med uenigheter om hvordan pengene bør gis.

14.20

Møtet tar to timer. Stivfrosne av aircondition haster vi videre til en kort lunsj. Støre har med matpakke, men i vip-område er det mat å få. Han, Espen Barth Eide og rådgiverne diskuterer møtet over den eneste retten som var igjen – vegetar.

Støre tar frem en blå penn og ser over den nasjonale uttalelsen han skal holde etterpå.

– Jeg kan ikke drive og være «proud» hele tiden. Han stryker det og erstatter det med «pleased».

John Kerry sitter noen bord bortenfor, og Støre strener av gårde for en kort prat. Han gjør generelt mye av det – strening mot andre ledere. Hans fortid som utenriksminister kommer til syne.

Så er det en kort pause i solen for å få igjen varmen. Og for å fylle på d-vitaminlagrene før vinteren, bemerker Jordbakke.

USAs klimautsending John Kerry og Støre prater sammen flere ganger i måneden.

At klimatoppmøtet foregikk i Egypt, med opp til 30 varmegrader hver dag, var helt greit for den lystørste delegasjonen.

14.52

Det er lansering av et prosjekt med det norske selskapet Scatec. Egypts president Abdel Fattah El-Sisi og Støre er hovedgjester i et fullt rom. Norad har gitt 85 millioner kroner i støtte arrow-outward-link til prosjekter innen grønn hydrogen.

Ett av dem er et anlegg som ligger utenfor Kairo. Anlegget skal produsere hydrogen ved hjelp av fornybar energi. Dette skal igjen selges til en ammoniakkfabrikk ammoniakkfabrikk Flytende ammoniakk blir i økende grad brukt som energibærer. Ammoniakk er karbonfritt og har en høyere energitetthet enn for eksempel flytende hydrogen.i nærheten. Det blir også bygget ny sol- og vindkraft som skal forsyne anlegget med strøm.

På vei fra møtet får Støre en «walk and talk» med El-Sisi.

– Han sa: «Du er en politisk aktivist som vil ha resultater, og det vil jeg også.» Egypt kan bli som et veikryss for fornybar energi i Afrika. De kan få muligheten til å eksportere fornybar energi til Europa, forteller Støre om praten.

Abdel Fattah El-Sisi og Støre. Trump kalte en gang El-Sisi sin «favoritt-diktator».

16.05

Støre venter på å få holde sitt nasjonale innlegg i den gigantiske konferansesalen. Alle land har seter i salen, men for øyeblikket er det et skralt publikum.

På talerstolen forteller Støre om Norges styrkede klimamål og om hvilke initiativer han er med på under klimatoppmøtet.

Etter talen baner Støre igjen veien ut av gruppen og mot en mann med gullmynt på dresskraven. Støre har også en slik. Et nytt statsoverhode. En ny prat.

Energinivået har senket seg noen hakk når klokken nærmer seg 16.

16.45

Dagens siste post foregår i en overfylt paviljong. GEAPP er et initiativ som Norge er med på å lede. Det står for Global Energy Alliance for People and Planet.

Prosjektet skal motta filantropiske midler og støtte prosjekter som kan føre til klimaomstilling i utviklingsland. Målet er at de skal bli ettertraktede investeringsobjekter.

Støre er blitt spurt om å være leder for den nordiske parten i prosjektet.

– Vi må ta en million og bruke det som brekkstang for å få ut en milliard.

Støre leverer dette budskapet på mange av møtene han er på i løpet av dagen.

17.24

En ambassadebil triller ut fra konferansesenteret. Dagens program for Støre på klimatoppmøtet er over.

Selv om hovedtemaet på årets møte er tap og skade, er Støre mest opptatt av at vi ikke må miste det viktigste av syne. Det var han også klar på overfor statene som er sårbare for klimaendringer.

– Det store svaret på dette er at vi må stoppe klimaendringer. Vi må nå målene våre og vi må kutte utslipp. Om vi ikke gjør det, da er vi på vei mot en bratt nedoverbakke.