Regjeringen vil ha forbud mot konverteringsterapi

Konverteringsterapi skal bli forbudt. Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er sterk motstander av såkalt konverteringsterapi.

16.06.2023 11:52 Oppdatert 16.06.2023 12:44

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) holdt fredag pressekonferanse om såkalt konverteringsterapi. På pressekonferansen vaiet et regnbueflagg fra talerstolen, og hun var nådeløs i omtalen av terapiformen.

– Dette legges frem for å trygge livene og unngå at sårbare mennesker blir utsatt for handlinger, sa Trettebergstuen.

Hun omtaler såkalt konverteringsterapi som et «umenneskelig press» for å passe inn i miljøet de er en del av, ifølge Trettebergstuen, som nevner menigheter spesifikt.

– Konsekvensen av å ikke lykkes ved å endre seg for noen, er å havne i helvete eller få en kald skulder, sier hun.

Betent spørsmål

Spørsmålet har i flere år vært svært betent, men samtidig har det vært bred politisk enighet om at denne praksisen ikke skal fortsette. Spørsmålet har vært hva og hvordan det skal gjøres.

Konverteringsterapi betyr i praksis at man forsøker å vende ikke-heterofile menneskers legning over til et tiltrekningsmønster hvor man blir tiltrukket av det motsatte kjønn. Slik praksis har i enkelte religiøse miljøer vært et tilbud. I andre har det vært uklart om det var et tilbud eller en form for plikt.

Emilie Enger Mehl sier loven skal beskytte mennesker.

Regjeringen sier at forbudet mot å utføre konverteringsterapi, vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Regjeringen legger nå frem tre forslag om nye bestemmelser i straffeloven:

Det blir nå forbudt markedsføre og utføre i norge og utlandet Strafferammen er bot eller fengsel i tre år.

Det blir ulovlig å ta i bruk integritetsterapi for å undertrykke eller benekte en persons legning. Planlagte religiøse handlinger kan straffes.

Barn skal gis særskilt vern.

Lang prosess

Konverteringsterapi har vært et omdiskutert tema, mye på grunn av serien «Homoterapi», som ble vist på VGTV i 2019.

Den avslørte at flere menigheter i Norge driver med «helbredelse» av homofile. I serien ble det hevdet at titalls homofile hadde tatt sitt eget liv i kjølvannet av slik virksomhet.

Politisk begynte ballen å rulle, men det har gått sakte. Det var regjeringen Solberg som i 2021 la ut en høring om forbud av konverteringsterapi. I høringen skrev daværende regjering at de ønsket å ramme handlinger som innebærer en potensielt skadelig innblanding i en annen persons utvikling og opplevelse av identitet knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Dette mente de kunne straffes med bøter og fengsel inntil seks år dersom den som ble utsatt for terapien, tok psykisk skade.

Mye av grunnen til at saken gikk sakte i Solbergs regjering, var ifølge hva Aftenposten kjenner til, at saken var «ytterst delikat» for KrF.

Kristenkonservative i partiet fryktet et forbud kan ramme tros- og religionsfriheten. I forslaget sto det blant annet at bønn ikke ville rammes av forslaget. Daværende Krf-topp Kjell Ingolf Ropstad var motstander av slik terapi, men ønsket ikke et forbud.

Ikke langt nok

Nåværende Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen mente forslaget da ikke gikk langt nok. For et år siden sendte de ut en ny høring som regjeringen omtalte som betydelig mer omfattende.

Da sa Trettebergstuen at ingen form for religionsfrihet gir «deg blankofullmakt til å forsøke å endre en person slik at det kan påføre psykisk skade. Det er krystallklart»

Høyre har blant annet vært i tvil om det skal være en aldersgrense, altså forbud mot konverteringsterapi for dem under 18 eller 16 år. Høyre mener at voksne må kunne ta imot slike terapi hvis man har gitt et reelt samtykke.

Dette tok Trettebergstuen også opp på pressekonferansen. Hun problematiserte hva et reelt samtykke er og nevnte eksempelvis avhengighetsforhold som problematisk i denne sammenheng.