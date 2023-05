Venstre: Nato ikke nok, Norge trenger EU også

Norge bør inngå en avtale med EU om forsvar og sikkerhet, mener Venstre. I fjor fikk de ingen støtte for det. Nå er bildet et annet.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og EUs utenrikssjef, Josep Borrell, i Sverige 8. mars.

27.05.2023 15:08

Norge er medlem av Nato. Trenger vi da EU som partner?

Ja, mener Venstre, som har kommet med den første politiske oppfølging av rapporten fra Forsvarskommisjonen. Rapporten tar til orde for en kraftig gjenreisning av Forsvaret og et nivå på forsvarsbudsjettene som vil bringe Norge tilbake til slik de var mot slutten av den kalde krigen.

Forsvaret er i dag ikke i stand til å møte det nye trusselbildet som omgir Norge. Det mener både Forsvarskommisjonen og Forsvarets forskningsinstitutt. Samtidig trengs det titalls milliarder kroner for å ta igjen et opparbeidet etterslep på vedlikehold, ammunisjon og annet.

Hvorfor holder det ikke med Nato-samarbeidet?

Ukraina-krigen har ført til et tettere EU-samarbeid på viktige områder som også Norge er opptatt av. Og EU vil spille en stadig viktigere rolle for å trygge samfunnet i krise og krig, mener Forsvarskommisjonen:

cyber og det digitale

det ytre rom

innsats mot påvirkningsoperasjoner

forsyningssikkerhet

forskning og utvikling på forsvarsområdet

Også forsvarsalliansen Nato driver med dette, men EU er fokusert på det sivile samfunn og beredskap for folk flest.

Fakta EU og sikkerhet EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) skal gjøre EU i stand til å lede fredsbevarende operasjoner, forebygge konflikter og styrke den internasjonale sikkerhet.

CSDP er en integrert del av EUs samlede kriseberedskap og inkluderer både sivile og militære funksjoner.

CSDP inngår som en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og betinger stort sett full enighet mellom medlemslandene. Vis mer

Fikk nei i fjor

Et flertall i Forsvarskommisjonen foreslår også at «regjeringen går i dialog med EU om mulighetene for en rammeavtale for norsk tilknytning til EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk».

Det er dette forslaget Venstre har lagt på Stortingets bord. Et lignende forslag ble fremmet også i fjor. Det ble avvist av alle andre partier. Men denne gangen er det mer støtte å hente for Venstre og partileder Guri Melby.

– Det bør være i regjeringens interesse å få plass denne typen avtaler, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, til Aftenposten.

Flere støtter EU-tilnærming

Høyre tok onsdag innholdet i Venstre-forslaget til spørretimen.

– Vil statsråden ta initiativ til en rammeavtale med EU? spurte Ine Eriksen Søreide.

Hun leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og forsikret at Høyre fullt og helt slutter opp om en slik tilnærming.

Men regjeringen vil ikke mene noe om dette nå. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) påpekte i sitt svar at Norges grunnleggende sikkerhetspolitiske forankring ligger i Nato. Og han karakteriserte Norges samarbeid med EU som «pragmatisk og godt».

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil ha tettere bånd til EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Ukraina-krigen har vist oss at EU og Nato klarer å dele på oppgavene. Det er vanskelig se noen gode argumenter mot å inngå en slik avtale.

Det sier Rasmus Hansson til Aftenposten. Han er nestleder i MDGs stortingsgruppe.

Fremskrittspartiet avviser en slik tilnærming.

– Jeg er skeptisk. Det kan forringe samarbeidet i Nato, sier Christian Tybring-Gjedde.

Han er talsperson for Frp i forsvarsspørsmål.

Guri Melby håper enda flere partier vil stille seg bak forslaget.

– Jeg er glad for at flere partier har fått øynene opp for EUs betydning for Europa og Norges fremtidige sikkerhet, sier hun.

Kan EU undergrave Nato-samarbeidet?

Det er ikke noe hold i å si at EU kan komme til å utfordre Nato og undergrave alliansen, mener forsker Pernille Rieker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

– Ingen forskning tyder på noe slikt. Alt tyder på at de jobber tettere enn før, og at de bare forsterker hverandre.

Nå går Nato mer i retning av sine oppgaver med vekt på kollektiv innsats og territorielt forsvar, mens EU får mer av det som har med krisehåndtering å gjøre. Altså en arbeidsdeling og synergi, sier hun.

– Bør følge opp

Forsvarskommisjonen får ros fra Robin Allers for å påpeke at EU betyr stadig mer som sikkerhetspolitisk aktør. Og ikke minst hvilke konsekvenser dette har for Norge. Allers er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– Dette krever en «aktiv Europa-politikk» fra den norske regjeringens side. Mye ressurser må settes sinn for å følge med på hva EU gjør, og i hvilken retning unionen beveger seg, påpeker han.

Hittil har det vært enklere for Norge å skaffe seg det han kaller «à la carte-ordninger og avtaler» med EU. Men dette løser ikke Norges grunnleggende utfordring med å stå utenfor de løpende prosessene, mener han.

– Hvis Forsvarskommisjonen ser en mulighet for å forhandle en bedre tilknytningsform, er dette noe regjeringen absolutt bør følge opp, sier han.