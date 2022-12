Regjeringen får kritikk for å hemmeligholde Nav-rapport

Regjeringen får kritikk fra både SV, Rødt og ofre for Nav-skandalen for å ikke offentliggjøre en rapport om trygdeeksport.

Aftenposten fikk i november tilgang til en delvis sladdet versjon av den hemmelige rapporten, men det hele innholdet er fremdeles ukjent for offentlighe

NTB

21 minutter siden

I forkant av den kommende rettssaken som ofre i såkalte Nav-saken har rettet mot staten, er det begjært innsyn i rapport fra 2014 der saksbehandlere slo fast at det var forbudt å innføre bostedskrav eller direkte eksportforbud mot å ta med seg trygd ut av landet.

I et prosesskriv til Oslo tingrett har Regjeringsadvokaten lagt ned forbud mot at rapporten skal lastes opp i aktørportalen, hvor partene i rettstvister kan dele dokumenter, mens domstolen vurderer om den er relevant som bevis i saken, skriver VG.

– Reagerer sterkt

Rune Halseth leder organisasjonen Nav-Oppryddingen og er selv blant ofrene som har saksøkt staten ved Arbeids- og velferdsdepartementet. Han reagerer sterkt på saksbehandlingen i forkant av rettssaken i mars neste år.

– Staten mener altså at det er viktigere å skjerme embetsmenn mot kritikk i sosiale medier, enn å sørge for at saken blir godt nok belyst i rettssaken. Det reagerer vi sterkt på, sier Rune Halseth til VG.

Tidligere i november publiserte Aftenposten en delvis sladdet versjon av rapporten, som avisen hadde fått tilgang til. Men en rekke detaljer var også i denne versjonen utilgjengelige.

Rapporten viste likevel at en intern trygdeutredning i regjeringen slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det fantes rom for unntak.

Les også Her er den hemmelige Nav-rapporten. Kunne stanset trygdeskandalen i 2014, mener juseksperter.

– Svært skuffet

Også SV er kritiske til hemmeligholdet.

– Jeg er svært skuffet og forundret over regjeringens beslutning. Signalet som kom fra et svært bredt flertall på Stortinget er ikke til å misforstå: Hemmeligholdet rundt dette dokumentet må ta slutt. Jeg vil berømme regjeringspartiene på Stortinget som var med på å be om at Stortinget får innsyn, derfor trodde jeg også virkelig at regjeringen ville gjøre som komiteen ba om, sier SV-leder Audun Lysbakken i en epost til NTB.

Han får støtte fra Seher Aydar, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Rødt.

– Dette ser verre og verre ut for arbeidsminister Marte Mjøs Persen. Hun har fått alle sjanser til å legge kortene på bordet, men tviholder på Solberg-regjeringens hemmelighold.