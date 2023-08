Industri- og næringspartiets Oslo-leder beskriver egen partileder som diktatorisk i internt notat

I et internt notat går det ferske Industri- og næringspartiets Oslo-leder hardt ut mot sin egen partileder. Ifølge avisen Vårt Oslo beskylder hun ham for å lyve og opptre diktatorisk.

Owe Ingemann Waltherzøe får skarp kritikk fra egne rekker i et internt notat. Vis mer

Industri- og næringspartiet (INp) har seilt opp som den store overraskelsen i norsk politikk i år. I flere byer kan de bli en viktig maktfaktor i høstens valg – blant annet Oslo.

I Aftenpostens junimåling havnet nykommeren her i en viktig vippeposisjon i bystyret, med mulighet til å avgjøre om borgerlig eller rødgrønn side vil få flertall.

Et dokument som avisen Vårt Oslo har innsyn i, viser imidlertid tilsynelatende at det ikke bare er idyll i det ferske partiet.

Dokumentet er skrevet av fylkesleder i Oslo, Inger Thorbjørnsen.

Ifølge Vårt Oslo anklager hun her partileder og grunnlegger av INp, Owe Ingemann Waltherzøe, for blant annet å lyve og opptrer diktatorisk.

– Er vi ferdig som parti

Overfor avisen omtaler Inger Thorbjørnsen dokumentet som et internt notat, og sier det er blitt feilsendt.

– Hvis dere skriver dette, er vi ferdig som parti. Jeg har bedt VårtOslo om å destruere dokumentet, som er et internt arbeidsdokument. Det skal ikke leses av noen, sier Thorbjørnsen til avisen.

Inger Thorbjørnsen Vis mer

Hun erkjenner imidlertid at det er hun som har skrevet dokumentet.

I utdragene fra notatet som Vårt Oslo gjengir, skriver fylkeslederen i Oslo at de ikke har hatt møte siden 14. april, da de angivelig fikk utlevert vedtekter. Da fylkeslaget i Oslo ikke ville vedta disse vedtektene uten endringer skal det ha gjort partilederen «forbanna». Hun skriver videre at 9 fylkesledere som ikke vil godkjenne vedtektene nå skal baksnakkes og byttes ut.

Skal ha blitt skjelt ut på telefon

Hun skriver videre om at partilederen skal ha skjelt henne ut i to telefonsamtaler og uttrykt at han ikke har tillit til henne. Aftenposten har ikke selv sett dokumentet.

I et tilsvar til avisen skrive Owe Ingemann Waltherzøe at partiet har hatt en fantastisk vekst, men at det ikke er til å stikke under stol at de har hatt enkelte voksesmerter. Han skriver videre at de særlig har og har hatt interne diskusjoner rundt vedtektene.

Han er videre svært kritisk til at Vårt Oslo velger å publisere Thorbjørnsens personlige notater, selv om hun har bedt avisen om å slette dem.

Til Aftenposten sier Owe Ingemann Waltherzøe at han mener det her er kokt suppe på en spiker.

-Det er ikke et internt dokument, men hennes personlige notater som hun har skrevet opp gjennom tidene som er blitt lagt ved som et vedlegg i en e-post til avisen ved en feil, sier Waltherzøe.

Samtidig sier han at det «har sine utfordringer» å bygge et parti med så mange ferske medlemmer.

– Det er vi åpne om. Men vi har fått samlet sentralstyret og er blitt helt forlike i diskusjonen om vedtektene, som var det som sto på da, sier Waltherzøe.

– Er det noe av det hun skriver i dette notatet som du tenker at du må ta lærdom av?

– Ja, selvsagt er det det. At det har gått en kule varmt skal jeg ikke legge skjul på. Jeg kommer fra en tøff oljebransje, hun er fra en bransje med en litt annen måte å prate på. Jeg har ikke ment å kjefte og smelle, men har kanskje brukt noen uttrykk som ikke egner seg på trykk. Vi må nok lære å ta mer hensyn til hverandre, sier han.

Han sier det viktigste nå er å ivareta Inger Thorbjørnsen, og at saken ikke «selvsagt ikke» skal få noen negative konsekvenser for henne i partiet.

Varsler uttalelse

«Jeg er ny i politikken. Det som nå skjer i media har kommet brått på meg. Jeg skal komme med en uttalelse, men trenger tid til å forberede meg» skriver Inger Thorbjørnsen i en SMS til Aftenposten.

Hun skriver at hun vil komme tilbake for et tidspunkt for dette, og ber om forståelse for det.

I et lengre intervju med partilederen i A-magasinet, konfronteres han også med at vedtektene gir ham uforskammet mye makt. I intervjuet svarer han at han ikke har tenkt å bli en ny Carl I. Hagen, og at han regner med at noen sier fra om han begynner å bli autoritær eller sekterisk.