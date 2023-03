SV inviterer hele Stortinget til forhandlinger om skatt: – Jeg er evig optimist, sier Kaski.

Kari Elisabeth Kaski forsøker seg på skattediplomati med høyresiden i Stortinget. Et bredt forlik om økt skatt må til for å skjerme næringslivet for flere skattesjokk, mener SV-toppen.

En skattepine til besvær: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener både regjeringen og de norske Sveits-farerne er preget av panikk. Nå vil hun roe gemyttene.

Kaski vil røske opp i det hun oppfatter som en fastlåst debatt om skatt.

Finanspolitikeren trakk seg i høst fra SVs lederkamp. Nå er hun tilbake fra foreldrepermisjon. Og før helgens SV-landsmøte melder hun seg på skattedebatten, med et for SV nytt og drastisk grep.