Overraskelse da SVs nye ledelse ble valgt

GARDERMOEN (Aftenposten): Ledervalget var selvsagt. Det gikk derimot et gisp gjennom salen da den nye nestlederen ble valgt.

Marian Hussein (t.v.) ble valgt til ny nestleder i SV. Kirsti Bergstø (t.h.) ble valgt til ny leder.

18.03.2023 21:37

Landsmøtet i SV har talt. Kirsti Bergstø ble ikke overraskende valgt som leder. Hun tar over etter Audun Lysbakken.

Det var imidlertid knyttet stor spenning til nestledervalget. De Aftenposten snakket med under landsmøtet, holdt en knapp på Lars Haltbrekken. Han var innstilt av valgkomiteen. Men slik gikk det ikke.

Det gikk et gisp gjennom salen da Marian Hussein stakk av med seieren.

Overraskende nestlederseier

Hussein ble valgt med 114 mot 101 stemmer.

36-åringen er født i Somalia. Hun kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun er den første på Stortinget med bakgrunn fra Somalia og den første som bruker hijab.

Hussein er helsepolitisk talsperson i partiet. Hun har markert seg på saksområder som arbeidsliv, helse, velferd og integrering.

Hussein har både minoritets- og arbeiderklassebakgrunn. Det blir dratt frem som en stor styrke av hennes støttespillere.

Vil ta partiet inn i regjering

Kirsti Bergstø har sagt at hun står stødig på partiets politikk. Og at hun i mange år har vært nær Lysbakken. Bergstø var tidligere i mot å sende våpen til Ukraina. Men hun meldte i et intervju med Aftenposten at hun nå har snudd.

Kirsti Bergstø er valgt til ny leder av SV. Det lå an til å bli lederkamp, men så trakk Kari Elisabeth Kaski seg fra valget.

Hun ønsker å ta partiet inn i regjering ved neste valg. Imidlertid er det tvilsomt at hun tar partiet inn i dagens regjeringen. En forutsetning for at det skal skje, er at de kan begynne forhandlinger med blanke ark.

– Men jeg har veldig vanskelig for å se for meg at det kommer til å skje nå, sier hun.

Kirsti Bergstø - leder Kirsti Bergstø er 41 år, fra Nesseby, og bor i dag i Nittedal. Hun er utdannet barnevernspedagog. Bergstø var leder i Sosialistisk Ungdom (SU) 2006–2008. Hun har vært nestleder i SV siden 2017. Hun sitter på Stortinget (arbeids- og sosialkomiteen for Akershus fra 2021- 2025 og valgt inn fra Finnmark 2013-2017).

Marian Hussein - nestleder Marian Hussein er 36 år og fra Somalia og Stovner. Hun har bakgrunn som vernepleier og har jobbet blant annet i NAV og i barnevernstjenesten. Hussein ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021, Hun sitter som medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Torgeir Knag Fylkesnes - nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er 47 år gammel og kommer fra Tromsø. Han har hovedfag i filosofi. Han har blant annet vært kommunikasjonssjef i Teknologirådet og ansatt i SV. Fylkesnes har vært nestleder i SV siden 2019. Han har sittet på Stortinget (kontroll og konstitusjonskomiteen og næringskomiteen) for Troms siden 2013.