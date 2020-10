Frps Sylvi Listhaug: – Vi skal ikke verne KrF og Venstre

– Vi går ikke i forhandlinger om knapper og glansbilder. Vi skal ha betydelige gjennomslag, sier Frps finanspolitiske talskvinne Sylvi Listhaug.

– Jeg tror det blir kjempetøffe budsjettforhandlinger, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug. Dan P. Neegaard

Listhaug vil spille hovedrollen i det som kan bli en het politisk høst når Frp og regjeringspartiene skal forhandle om neste års statsbudsjett.

Alle vil posisjonere seg for valgåret, og spesielt KrF og Venstre kjemper mot svake meningsmålinger. Bakteppet er ifølge Frp at Norge står i en vanskelig situasjon med tusenvis av mennesker arbeidsledige og permitterte.

– Vårt budskap er: Nå må vi sette våre egne norske interesser i høysetet, sier hun.

Onsdag legges budsjettet frem. Deretter vil Frp utarbeide eget alternativt budsjett, og kravlisten som de skal forhandle med Høyre, KrF og Venstre om.

– Jeg tror det blir kjempetøffe forhandlinger. Vi skal ha gjennomslag for våre viktigste saker, sier hun.

Lovet innflytelse

Statsminister Erna Solberg har lovet Frp «betydelig innflytelse»

– Jeg er glad for at hun er tydelig på at vi skal ha betydelig gjennomslag. Slik som situasjonen var da vi gikk ut av regjeringen, tror jeg at vi kommer til å få langt større gjennomslag gjennom å stå på utsiden enn vi ville fått på innsiden, sier Listhaug.

Hun blinker ut følgende saker:

Lavere avgifter på lokkevarer i grensehandelen som sukker, brus, alkohol og snus

Sykehus og eldreomsorg

Bedre pensjonistenes kår

Redusert bompengebelastning

Redusert bistand

Kutt i antall kvoteflyktninger fra årets 3.000.

Bistand og kvoteflyktninger

Bistand og kvoteflyktninger er hjertesaker for KrF og Venstre. Bistanden vil uansett bli redusert fordi den utgjør én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) som går ned i år. Men det er ikke nok for Frp.

– Vi har fått et tydelig signal fra landsstyret om at: Her skal det ytterligere ned, sier Listhaug.

– Hvor mange færre kvoteflyktninger krever dere?

– Det kan jeg ikke kommentere nå. Kravene skal lages i stortingsgruppen, sier hun.

Frps landsstyre har gjort vedtak som «ber stortingsgruppen sette hardt mot hardt i forhandlingene..» Samtidig har de unnlatt å tallfeste krav og stille ultimatum.

I stedet har styret landet på krav som at «antall kvoteflyktninger til Norge settes til et minimum», «bistandsbudsjettet må reduseres».

Granavolden er historie

Statsminister Erna Solberg har også gjort det klinkende klart at det ikke blir omkamp med Frp om de politiske seirene KrF og Venstre fikk på Granavolden. Men det blir det kamp om.

– For vår del er Granavolden historie. Vårt utgangspunkt er overhodet ikke å verne Venstre og KrF. Vår ambisjon er å sikre Frp viktige gjennomslag.

– Men vil du verne regjeringen?

– Vi skal gå i forhandlinger, og vi ønsker en god løsning. Men ingen skal være i tvil om at det blir tøffe forhandlinger.

Billigere snus og alkohol

Billigere brus, snus og alkohol er også viktig for Frp:

– Å få ned særavgifter som bidrar til grensehandelen kommer til å bli veldig viktig for oss. Vi har fått økt sysselsetting på norsk side når grensen har vært mer eller mindre stengt. Vi ønsker at de som nå har fått arbeid, skal kunne fortsette.

– Da må vi gjøre noe med lokkevarene som vi vet folk reiser til Sverige for å handle: Alkohol, brus, sukker og snus. Det er de varene vi sikter oss inn mot. Avgiftsnivået skal ned. Vi skal slutte å sponse svenskene, sier Listhaug.

Med flyktningkrisen i Hellas og det nye partiet Sentrum som presser KrF, er det grunn til å vente mye spetakkel rundt antallet kvoteflyktninger i høst.

– Vi skal ha ned antall kvoteflyktninger. Det blir en svært viktig sak, sier Listhaug.

– Hva hvis regjeringen foreslår 4.000 kvoteflyktninger for å kunne gi dere et kutt på papiret?

– Det vil være en provokasjon, slutter Listhaug.