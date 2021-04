Line Miriam Haugan melder seg ut av Frp

Tidligere statssekretær Line Miriam Haugan melder seg ut av Frp som følge av sakene om kjønnsbalanse den siste tiden. Hun mener det er «en svulst» i partiet.

Line Miriam Sandberg har hatt en rekke sentrale verv og posisjoner i Frp, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, men melder seg nå ut av partiet. Foto: Berit Roald / NTB

2. apr. 2021 21:19 Sist oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen er at hun ikke lenger kan stå inne for en del av det som over år har skjedd i partiets organisasjon regionalt og sentralt, oppga hun selv i et Facebook-innlegg fredag.

Hun sier hun har forsøkt å endre partiet innenfra, men at hun nå kanskje må stå utenfor for å kunne påvirke til en endring.

Overfor Folkebladet utdyper hun at utmeldingen er utløst av mangelen på kjønnsbalanse i sentrale posisjoner.

– Jeg har kanskje en av de sterkeste cv-ene i partiet i nord og har i alle år jobbet for at damene skal bli bedre representert, og fridd til saker som damene interesserer seg for. Men det hjelper ikke når organisasjonen innenfra er så skakkjørt som den er, sier hun.

Haugan har hatt en rekke sentrale verv og posisjoner i partiet. Hun er også ekskona til Per Sandberg, som meldte seg ut av partiet i september i fjor. Han står nå på stortingslisten til Liberalistene, som fikk 0,2 prosent oppslutning ved forrige valg.

Én kvinne, tretten menn

NRK og Klassekampen skrev tirsdag om den lave kvinneandelen i innstillingen til nytt sentralstyre. Der var fjorten av de på listen menn og én kvinne. Den ene kvinnen på listen er Sylvi Listhaug.

På bakgrunn av dette «sier det seg selv at det er en svulst i partiet det ikke nytter å gjøre noe med», ifølge Haugan.

En gjennomgang VG har gjort, viser at menn utgjør 75 prosent av lokallagslederne i partiet, 91 prosent av fylkeslederne og 90 prosent av alle ordførere og varaordførere.

– Egentlig synliggjør dette et alvorlig, graverende problem i partiet som speiler partikulturen og en fryktkultur i partiet som jeg ikke ville være en del av, sier Haugan.

Klart flest menn

Valgkomiteen i Frp har jobbet med å få flere kvinner til å stille til sentralstyret, men ingen takket ja. Det sa den ene kvinnen i valgkomiteen, Liv Gustavsen, til NRK.

– Vi har mange damer som er flinke, men som ikke finner det viktig og riktig å på ta seg flere tunge verv, sier hun.

Frp jobber målbevisst med å få inn flere kvinner, uttalte nestleder Terje Søviknes til VG.

– Tallene lyver ikke. Frp har over tid hatt flere menn enn kvinner i medlemsmassen. Dette viser igjen også ved valg til ulike tillitsverv i partiet, sa Frp-nestleder Terje Søviknes til VG.