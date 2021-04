Endringer for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon får tilbud i skole og barnehage

Regelen om at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal ha et tilbud selv om barnehagen eller skolen er stengt, strammes inn. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

16 minutter siden

Til nå har barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon hatt rett på et tilbud selv om barnehagen eller skolen er stengt eller har redusert åpningstid.

Tilbakemeldinger regjeringen har fått tyder derimot på at flere enn dem som har hatt et reelt behov, får tilbud, noe som skaper utfordringer med kapasiteten – som igjen går ut over de barna som er avhengige av et tilbud.

Nå blir reglene presisert, opplyser regjeringen.

Endringene innebærer at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon bare har rett til tilbud dersom det er nødvendig for at forelderen skal kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

Forelderen må også bo sammen med barnet, eller minimum ha en samværsordning. Tilbudet kan dessuten bli redusert hvis bare den ene forelderen har kritisk samfunnsfunksjon.

Tilbudet skal ikke reduseres dersom det fører til at forelderen må være hjemme og ikke får gjort den kritiske samfunnsfunksjonen.