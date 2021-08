Senterparti-politikere i Oslo splittet i synet på SV i regjering

SV er i vinden. Partileder Audun Lysbakken og Oslos SVs listetopp Kari E. Kaski suser frem på målingene.

HOLMLIA (Aftenposten): SV-leder Audun Lysbakken er sikker på at partiet vokser på at Senterpartiet stenger døren for SV i regjering.

Lørdag drev SV valgkamp på Holmlia med valgvind i ryggen.

En måling i VG viste denne uken at Sps oppslutning stuper fra 18,2 prosent i juni til 11,3 prosent. En rødgrønn regjering vil være avhengig av støtte fra Rødt eller MDG med et slikt valgresultat.

SV fikk 9,5 prosent oppslutning på den nasjonale målingen.

Fredag fikk SV og de andre miljøpartiene en svært god måling i Dagsavisen.

I Oslo får SV nå 16,5 prosent oppslutning. I denne målingen er ikke Sps Jan Bøhler inne på Stortinget.

Spørsmålet mange stiller nå er om Sps ønske om å stenge SV ute av en Støre-regjering og samarbeide til både høyre og venstre, straffer seg.

– Veldig glad i SV

I Sps valgbod er ledelsen splittet. Tina Sjursen, leder i Sønder Aker Sp som strekker seg fra Østensjø til Holmlia, vil ha SV med i regjering selv om partiet går til valg på en «Sp-Ap-basert» regjering.

– Ja, jeg er veldig glad i SV, sier hun.

Fredrick Bjercke, nestleder i lokalpartiet, lytter synlig misfornøyd ved siden.

– Jeg vet at du ikke er enig i det. Men jeg ønsker at SV skal være med i regjering, fortsetter Sjursen.

Bjercke viker ikke en tomme fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums velkjente strategi:

– Sp går til valg på en Sp-Ap-basert regjering. Det har landsmøtet vårt sagt, sier han bestemt.

Sjursen vil ha med SV fordi hun mener de to partiene er «enig i ganske mange viktige saker.»

– Jeg tenker at de kan være med å dra vekten der den bør være. For vi har ganske mange saker der vi ikke er enig med Ap. Og da kan vi tape mye hvis vi ikke har noen å alliere oss med, sier hun.

– Skal følge Sps landsmøtevedtak

– Hvorfor vil du ikke ha med SV?

– Først og fremst skal vi følge landsmøtets vedtak, sier Bjercke.

– Greit, men har du noen begrunnelse for vedtaket?

– Vi ønsker en Sp-Ap- basert regjering.

– Hvorfor ikke ha med SV?

– Vi mener vi kommer til å få en best mulig regjering for Norge med en Sp-Ap basert regjering, slutter han.

– Jeg har beklageligvis hørt at det er en del som sier at vi kan tape stemmer på å gå ut og ta avstand fra SV på den måten, skyter Sjursen inn.

– Tror du Sps fall på meningsmålingen skyldes kaldfronten mot SV?

– Jeg vil svare som en god politiker: Det vil jeg ikke spekulere i, slutter Sjursen.

Lokal Sp-leder Tina Sjursen vil ha SV med i regjering som motvekt mot Ap. Men nestleder Fredrick Bjercke sier nei.

– Protestbølge mot ulikhet og klimakrise

SV-leder Lysbakken, som selv bor på Holmlia, sier at «valgkampen har tatt en brå vending.»

– Den er blitt til en protestbølge mot økende ulikhet og klimakrisen. Det er de to store spørsmålene som nå definerer valgkampen, sier Lysbakken.

Han mener engasjementet mot ulikhet har økt fordi pandemien ble en «forskjellskrise»: Det har gått så det griner på børsen og på toppen av samfunnet mens de som betaler prisen har vært lavtlønte arbeidsfolk og de som har mistet, mener han.

– Det har gjort folk bevisst på den langvarige utviklingen mot økende forskjeller, måten de rikeste har dratt fra på og styrket ønsket om et vendepunkt, sier han.

Lysbakken er heller ikke i tvil om at Sps strategi styrker SV:

– Det er en ting til som bidrar til å løfte SV nå. Det er ønsket mange rødgrønne velgere har om å vite at de stemmer for et alternativ bundet til venstresiden.

– Altså å si nei til planen om at Ap og Sp skal kunne slalåmkjøre å samarbeide mye med Høyre. Hvis du er imot det, er å stemme SV en måte å markere dette på, sier han.

Det var i et intervju i Aftenposten at Vedum sa at han vil lage oljepolitikk med Høyre og reversere Høyre-reformer med SV.

På Vær Stolt-festivalen møtte SVs Kari Elisabeth Kaski (t.v.) Zubeida Hafi Hassan (uten hodeplagg) og Zohra Yaghin fra Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

– Mange er bekymret

– Faller Sp nå for eget grep?

– Jeg skal ikke gi Sp råd om hva de burde gjøre. Men jeg er helt sikker på at debatten og måten de har markert avstand til oss på, mobiliserer på vår side. Fordi det har gjort mange bekymret for at vi skal kaste Høyre fra makten, og så skal Høyre få mye innflytelse likevel.

– Da er det veldig effektivt å stemme SV. For vi kan hindre det vi å bli så sterke at de ikke kommer utenom oss, og da kan vi binde et flertall til venstresiden.

– Oppfordrer du Vedum til å snu og invitere SV inn i regjering?

-Nei, faktisk ikke, for jeg ber ikke noen om noen ting. Vi mobiliserer. Det er velgerne som bestemmer. Blir vi sterke nok, er det ingen som kommer utenom oss. Enten til å danne en rødgrønn regjering, eller at vi får så mye makt i Stortinget at vi har grepet om en ny regjering, sier han.

Men Lysbakken advarer om at den siste målingen i VG viser at KrF og Venstre er over sperregrensen. Dermed øker sjansen for gjenvalg av Solberg-regjeringen selv om målingene har vist rødgrønt flertall i lang tid.

– Ingen må ta flertallet for gitt. Jeg er opptatt av å si til folk at løpet ikke er kjørt når det gjelder flertallet, sier han.

Andrea Fritsvold ønsker SV-leder Audun Lysbakken som ny statsminister.

Klar til å samarbeide med alle

– Er det en fordel eller ulempe at Rødt og MDG kan komme på vippen?

– Det fines ulike i varianter av et nytt flertall. Min og vår holdning er at vår dør er åpen for alle på rødgrønn side. Vi er klar til å bruke et flertall med tre partier. Vi er også klar til å bruke et flertall med fire eller fem partier.

– Hva foretrekker du?

– Vi har aldri rangert mellom de tingene. Vi tar de samarbeidspartnere vi får. Det skal vises respekt for de partier som må til for å skape et flertall.

– Hva sier velgerne dine når du må trenge deg forbi Sp for å komme inn i regjeringen?

– Det mobiliserer veldig for oss. Mange har reagert på det og mange ønsker å markere at de ønsker SV og venstresiden med. Og at det har mye å si for hvilke politiske resultater du får.

– Det blir ikke kraftfull forandring hvis Sp og Ap skal holde på alene. Ikke minst hvis de skal stå fritt til å samarbeide med Høyre i mange saker, sier SV-lederen og peker spesielt på behovet for «kraftfull» kamp mot ulikhet og klimagassutslipp.

– For hver ny SV-stemme øker sannsynligheten for å stanse leting etter mer olje og gass?

– Selvfølgelig styrkes vår posisjon for hver eneste velger vi får. Hvorfor stiller vi ikke ultimatum på saken: Jo, fordi det blir for smått og for smalt. Helheten i klimapolitikken er nødt til å avgjøre. Det betyr at spørsmål om oljeleting er viktig, men spørsmål om raske utslippskutt er også viktig, sier han.

Under valgmøtet ber Andrea Fritsvold om en selfie og sier at hun ønsker Lysbakken som statsminister.

– Er tiden inne for SV til å lansere deg som en fjerde statsministerkandidat?

– Det er veldig hyggelig. Men jeg tror kanskje ikke at å kaste inn en ny statsministerkandidat er det valgkampen trenger nå, ler Lysbakken.