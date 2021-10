Dette betyr regjeringsplattformen for Oslo

Nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Staten skal ta en litt større del av regningen for store kollektivprosjekter. Ullevål sykehus reddes ikke. Her er punktene i den nye regjeringens plattform som har særlig betydning for Oslo.

Nye statlige arbeidsplasser skal fra nå av legges utenfor Oslo, heter det i den nye plattformen. Her fra Regjeringskvartalet.

13. okt. 2021 18:55 Sist oppdatert nå nettopp

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag frem plattformen for sin nye regjering. Aftenposten har samlet seks punkter med særlig betydning for Oslo.