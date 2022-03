Huitfeldt avviser at Norge svikter Ukraina

Norge vil, i likhet med resten av Nato, ikke sende soldater til Ukraina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Norge gjør det man kan slik situasjonen er nå.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt frykter at de neste dagene vil bli brutale for den ukrainske sivilbefolkningen.

NTB-Johan Falnes og Anders R. Christensen

I dag 13:06

– Det er en økende brutalitet, fordi Russland møter en betydelig større motstand på bakken enn det de hadde regnet med. Vi ser en urban krigføring hvor sivilbefolkningen blir rammet og det brukes klasevåpen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Det har de siste dagene blitt meldt at Russland har skiftet strategi under krigføringen i Ukraina, og at de nå har gått over til å beleire flere av de store byene.

Huitfeldt er redd for at en slik type krigføring vil ramme de sivile enda hardere.

– Jeg frykter at vi de kommende dagene vil få se grusomme bilder fra sivilbefolkningen som lider, som ikke er legitime mål i en sånn sammenheng. Så når Putin presses og møter betydelig motstand, så svarer han med økt aggressivitet. Det er det vi ser nå.

Avviser at Norge svikter Ukraina

Den norske regjeringen har bestemt at det skal sendes militært utstyr og våpen til Ukraina for å hjelpe landet i kampen mot Russland. Hverken Norge eller Nato har likevel ikke villet sende soldater for å bidra i kampen mot russerne.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj påpekte i en tale til EU-parlamentet tirsdag at ingen har kommet til Ukraina for å forsvare deres frihet.

– Så vis at dere står sammen med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere, sa presidenten.

Huitfeldt avviser at Norge svikter Ukraina ved å ikke bidra med soldater.

– Jeg mener at vi har stilt opp med en historisk sanksjonspakke. Det er veldig omfattende, i samarbeid med andre europeiske land. Vi sender våpen – mindre enn mange andre land – og vi bidrar med humanitær hjelp. Det er det vi kan gjøre nå, og vi er enige med de andre Nato-landene om å bidra på den måten.

– Hvorfor kan vi ikke sende soldater?

– Vi mener det er viktig å stå ved det vi har sagt, sammen med våre allierte, og det er det som er vår holdning.

Vil ødelegge finansieringen av krigsmaskineriet

USA, EU, Storbritannia, Norge og flere andre vestlige land har innført en lang rekke sanksjoner mot russiske personer og selskaper. Den russiske sentralbankens midler i EU og USA er frosset, og det er enighet om å kaste flere russiske banker ut av betalingssystemet Swift.

Det norske oljefondet vil også fryse sine investeringer i Russland, der de har verdier for rundt 27 milliarder kroner. På sikt vil oljefondet trekkes helt ut av Russland.

– Målet er å ødelegge Putin-regimets evne til å finansiere sitt krigsmaskineri. Det er ikke ventet at det vil få veldig stor effekt på kort sikt, men vi ser også at det er økende protester i Russland, for dette rammer jo veldig bredt. Vi vil nok også se økende intern opposisjon i Russland, sier Huitfeldt.

– Er det et regimeskifte du håper på?

– Det er for tidlig å si hva som blir konsekvensen for Russland.