Støres drøm om en trepartiregjering ble knust – Vedum får det som han vil

Nå får Vedum det som han vil. Men i budsjettforhandlinger er SV fortsatt en foretrukket partner.

SV brøt overraskende regjeringssonderingen. Nå ligger alt til rette for Trygve Slagsvold Vedums visjon om en regjering med bare Ap. Men SV er fortsatt den foretrukne budsjettpartneren.

29. sep. 2021 19:17 Sist oppdatert nå nettopp

Etter intense sonderinger siden torsdag forrige uke, var begeret fylt for SV.

– Vi er ved et punkt jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SVs syn ikke er politisk grunnlag til å danne en rødgrønn regjering, uttalte SV-leder Audun Lysbakken.

Han møtte pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag for å fortelle at SV nå gir opp å prøve å komme til enighet med de to andre partiene.

Senere på kvelden ble det klart at Ap og Sp fortsetter forhandlingene seg imellom med mål om å danne en topartiregjering. De to partiene har hatt møter onsdag ettermiddag, fortalte Støre på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Vi har på disse timene kommet godt i gang med å legge de forhandlingene opp, velge ut temaer og fordele oppgaver. Og vi har kraftfulle ambisjoner for hva vi skal få til sammen, sa Støre på pressekonferansen.

Han understreket flere ganger at det er SV som har trukket konklusjonen om å gå ut.

– Jeg har lyttet til SV, vi har de samme målene å nå i klimapolitikken. Men vi har ulikt syn på hvordan vi skal komme dit, sa han.

– Jeg er optimistisk til at vi skal klare det og komme frem til en god regjering for Norge, sa Støre.

– Vi er klare for en god arbeidsøkt sammen med Ap i dagene som kommer, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– For å lage en plattform som gjør at vi kan utvikle alle deler av Norge, få folk i arbeid, bruke naturressursene og få ned forskjellene mellom folk. Og også ha en skatte- og avgiftspolitikk som er tilpasset den økonomiske situasjonen Norge er i, sa Vedum.

«Stemningen er veldig bra», sa Støre tirsdag. Dagen etter gikk SV ut av sonderingene.

Skuffet Støre

Politiske kommentatorer kaller utviklingen er en stor seier for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han har siden 2016 sagt at han ønsker en Ap-Sp-basert regjering.

Vedum sier Sp var klare for å forhandle med SV, men at det var SV som valgte å avslutte.

– Det var deres valg. Jeg må respektere at de valgte det. Jeg har sagt over tid at de beste løsningene er i skjæringspunktet mellom Sp og Ap, sier han tidligere onsdag.

– Er du egentlig glad for at SV trakk seg?

– Det er et stort ansvar som hviler over dette. Men det har vært det politiske som var avgjørende, sa Vedum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte erkjenne at hans drøm om en trepartiregjering med flertall på Stortinget nå er knust.

– Jeg hadde håpet på et annet utfall, medgikk Støre da han møtte pressen.

Han understreket at tonen mellom partiene fortsatt var god. Det var ingen bitterhet. Samtalene har vært respektfulle, og han ønsker å samarbeide videre med SV i opposisjon.

Trygve Slagsvold Vedum fant frem reservesko etter en gåtur ved Hurdalsjøen Hotell onsdag. Han har hele tiden gitt uttrykk for at han har foretrukket en regjering uten SV.

Alene i oljepolitikken, lite å få på skatt

Audun Lysbakken ramset opp en rekke saker da han ble spurt om hvorfor SV nå trekker seg. Partiet følte de fikk for lite på både klima, olje, profitt, skatt, fordeling, natur og miljø.

– Vi er på et punkt der vi ikke tror det er mulig å få på plass en plattform for en nok offensiv klimapolitikk og for virkelig å få gjort noe med forskjellene, sa han.

Etter det Aftenposten får opplyst, ble SV blant annet overrasket over hvor lite Ap var villig til å gi i skattepolitikken og oljepolitikken.

Ifølge SV-lederen ville «adgangsbilletten» til regjeringsforhandlingene binde SV til en politikk de er kritiske til, og som partiet derfor ikke kan være med på.

Lysbakken mener partiet ville ha skuffet mange ved å akseptere premissene som ble satt av Ap og Sp i sonderingene.

På spørsmål om Ap og Sp dannet en front mot SV i spørsmål om fortsatt leting etter olje og gass, bekreftet Lysbakken det med å si at den politiske tyngdekraften slår inn.

– Der har vi vært i en situasjon hvor vi står ganske alene.

Han sa det blir viktig fremover å bygge bånd til de andre politiske partiene som har klima som en hovedsak.

MDG svarte med en invitasjon til en «seriøs grønn blokk» i Stortinget etter SVs brudd. Partiet inviterer både SV, KrF, Rødt og Venstre med i en slik blokk, melder NTB.

Audun Lysbakken på dag tre av fem i sonderingene. Han mener partiet hans ble stående alene i oljepolitikken.

Utelukker ikke slalåm i Stortinget

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha til sammen 76 mandater i Stortinget og mangler dermed 9 mandater for flertall.

Støre sier han fremover primært vil gå til SV i Stortinget for å få gjennomslag for budsjetter.

På spørsmål fra Aftenposten om han kan komme til å gå til høyre i spørsmål om forsvar, innvandring og olje, svarer Støre:

– Jeg mener hovedtyngden ligger på den siden der flertallet ligger. Men jeg har ikke tatt stilling til enkeltsaker.

– Men er det realistisk å gå til SV når dere ikke kom i mål?

– Vi må nå forholde oss til at den regjeringen som kommer, blir en mindretallsregjering. Vi må jobbe med det som utgangspunkt, sier Støre.

SV-leder Audun Lysbakken har gjort det klart at SV nå går i opposisjon – uten noen formell binding til den kommende Ap-ledede regjeringen. Han forventer likevel at Støre-regjeringen først vil gå til dem for å søke flertall.

– Det er en regjering som blir til på bakgrunn av våre stemmer. De kan fortsette å forhandle her fordi de har flertall med oss. Vår forventning er at de vil komme til oss for de fleste veivalg ut fra den respekten som de har for flertallet som gjorde at det ble grunnlag for regjeringsbytte. Det gjelder budsjett og andre spørsmål, sier Lysbakken.

SV-lederen sier partiet også kan vurdere å gå inn i en Ap-ledet regjering på et senere tidspunkt. Men da må forhandlingene starte med helt blanke ark.

«Ingen adgang» sto det på vei ned til hotelletasjen der Ap, Sp og SV har sittet i fem dager og sondert.

Skuffet

Flere Ap-topper beklager at SV ikke er med videre. Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier det er trist at SV forlater sonderingene.

Aps fylkesleder i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen sier han er skuffet over at SV brøt i sonderingene.

– Jeg tror ikke de får like mye igjen ved å sitte i opposisjon, sier han.

I Senterpartiet er flere markante politikere også lei seg for SVs sorti.

– Jeg mener det var skuffende at SV ikke mener det er grunnlag for en rødgrønn regjering. Jeg hadde håpet på en flertallsregjering med SV. Vi kommer ikke utenom SV i Stortinget uansett, og i mange saker er SV og Sp på linje, skriver Sps helsepolitiske talsperson på Stortinget Kjersti Toppe i en SMS til Aftenposten.

Også Sp-nestor Per Olaf Lundteigen mener det beste ville vært en flertallsregjering.

– Når det nå ikke gikk, må vi satse på at vi får til en regjeringserklæring som vekker begeistring i begge regjeringspartiene, sier Lundteigen til VG.

Også i fagbevegelsen er man skuffet. LO-leder Peggy Hessen Følsvik «beklager at SV trekker seg.»

Hun peker på at det nå vil bli litt mer krevende å få gjennom de viktigste sakene for den nye regjeringen.

– Vi er skuffet. Vi har hatt en forventning om en trepartiregjering med de rødgrønne partiene, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet.

Hun peker på at 70 prosent av hennes medlemmer ønsket seg en trepartiregjering. Hun sier hun forventer nå at Støre-regjeringen samarbeider til venstre på Stortinget.

På pressekonferansen på kvelden hvor Støre bekreftet at de gikk inn i regjering med Sp fikk han spørsmål om han kommer til å jobbe for å få SV med i regjering. Han svarer da at det er SV som må endre sin mening.

– Vi skal jobbe for å gjennomføre politikken. De får vurdere om det er grunnlag for å endre den konklusjonen de trakk i dag.