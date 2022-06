Støre varsler trangere kår: Mindre til vei, jernbane og store bygg

Statsministerens første år var preget av krig og økonomiske kriser. Nå venter enda vanskeligere tider.

Støre holdt sin siste pressekonferanse før sommerferien.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke. Meld meg på

Krig, krise og dårlige meningsmålinger.

Det var bakteppet da Jonas Gahr Støre oppsummerte sitt første år som statsminister fredag.

Det siste året har vært dårlig. Men det neste blir ikke bedre. Tvert imot brukte Støre pressekonferansen til å advare om at de dårlige tidene ikke er over.

Høye priser og høye renter gjør at regjeringen må stramme inn pengebruken. Derfor varsler statsministeren allerede nå et langt strammere statsbudsjett til høsten.

Det vil gå ut over planlagte investeringer. Støre varsler kutt i flere områder: Vei, jernbane og store offentlige bygg er blant dem.

Vil ikke ha skylden for renten

Støre fikk en dårlig nyhet dagen før pressekonferansen. Torsdag hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng.

Støre vil ikke ha skylden for den økte renten.

– Vi økte ikke oljepengebruken i budsjettet og heller ikke i det reviderte budsjettet, sier han til Aftenposten.

Men selv som regjeringen ikke har økt bruken av oljepenger, er det klart at det offentlige forbruket er svært høyt. Det slår Norges Bank fast i sin siste pengepolitiske rapport.

«Ekstraordinære utgifter til håndtering av pandemien, strømstøtte og tiltak i forbindelse med krigen i Ukraina bidrar til at oljepengebruken holder seg høy også i år», heter det i rapporten.

Statsministeren erkjenner at regjeringen har brukt mer penger enn planlagt så langt i år. Pengene har gått til alt fra flyktninger til strøm. Men mye av det er også hentet inn andre steder i budsjettet, sier han.

– Vi har hentet inn det ved å gjøre kutt og omdisponeringer, sier Støre.

Støre tok trappen ned fra statsministerboligen til hagen hvor pressen ventet på årets oppsumering.

Forberedt på dyr strøm i lang tid

Torsdagens renteøkning er den største på 20 år. Renten øker etter flere år med sterk vekst i nordmenns gjeld.

Det betyr at mange nå må betale høyere renter på allerede store lån. Det skjer samtidig som andre priser stiger raskt. Gass- og oljeprisen er fortsatt høye i Europa. Tyskland forbereder seg nå på en gasskrise.

Det vil trolig bety høye strømpriser i Norge også til høsten og vinteren.

Varsler kutt i vei, bane og bygg

Støre vil derfor unngå å legge mer press på renten mer enn nødvendig. Det betyr et strammere statsbudsjett til høsten.

– En del av det som har ligget der, mer til vei, mer til bane, mer til fly, mer til store bygg, der er vi nødt til å gå inn og si ja, vi skal fortsatt ha høyt nivå, men det kan ikke gå rett til himmels på alt.

Statsministeren sier at det uansett ikke vil gi den ønskede effekten, hvis staten bruke mye penger nå.

– Det du får igjen for å bevilge mer penger i gode prosjekter, det taper du igjen når dette treffer boliglånene til en befolkning som har veldig høy gjeld, sier han.

Mindre til vei, jernbane og store bygg ble meldt fra talerstolen i hagen foran statsministerboligen i Oslo.

Fortsette som før med olje og gass

Torsdag ble det klart at Norge og EU går sammen om en felles erklæring om olje og gass. I erklæringen støtter EU Norge i å fortsette leting etter og investering i olje og gass, slik at det skal komme det europeiske markedet til gode.

Olje og energiminister Terje Aasland (Ap) var torsdag i Brussel for å presentere erklæringen.

– Det er et velkomment signal at EU for første gang i så tydelig tekst erkjenner energi- og klimapartnerskap med Norge. Ikke bare om en politisk vilje, men som en historisk nødvendighet, sier Støre.

Erklæringen ramser opp en rekke punkter om det norske energimarkedet og hvilken rolle det spiller for Europa. I erklæringen står det at Norges bidrag til energimarkedet er viktig siden EU ikke ønsker å bruke russisk gass. Erklæringen peker også på at man skal nå nullutslippsmålet i 2050.

– Gir EUs erklæring ryggdekning for økt leting og utvinning av olje og gass?

– Det gir et signal om at vi kommer til å fortsette med leting i Norge, vi kommer til å fortsette med utvinning, men med kraftig trykk på fangst og lagring av CO₂ for å få ned utslippene fra sluttbruker. Og jeg ser nå lysere på det.

– Men forsterker det behovet for å finne det som er av forekomster?

– Her er det ingen «quick fix». Det å finne nye ressurser og bringe dem til markedet tar lang tid. Men vi har planer for å fortsatt ha et aktivitetsnivå med innslag av andre næringer.