Frp vil fjerne avgiftene på drivstoff. Regjeringspartiene er langt mer forsiktige.

– Norske bilister møter nå et mareritt ved pumpene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Hun vil fjerne avgifter på drivstoff.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjør ifølge Sylvi Listhaug ikke noe for å hindre at folk «blir flådd ved pumpene.»

Nå nettopp

De høye bensin og dieselprisene var ett av flere temaer i en tale Frp-leder Sylvi Listhaug lørdag holdt til Frps landsstyre. Hun anklaget regjeringen for handlingslammelse.

Ifølge Listhaug står finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) «og flirer og smiler bredt mens han nekter å garantere for at han vil gjøre noe med at folk blir flådd ved pumpene».

– Nå må prisene ned før de river folks og bedrifters økonomi over ende. Nå er det statens sin tur for å stille opp for det norske folk, sa hun.

Hun viste til at Vedums pengebinge blir større for hver dag som går, men at hun syntes det virket som om Vedum «tar et stadig hardere grep om hengelåsen».

Drivstoffprisene har den siste tiden passert 25 kroner literen. En energianalytiker sa fredag til E24 at de kan stige mot 40 kroner.

Vil fjerne drivstoffavgifter

– Nå må avgiftene kuttes så det merkes. Frp vil foreslå at hele veibruksavgiften på drivstoff fjernes, sa hun.

Hun la til at Frp også vil fjerne CO₂-avgiften. Denne avgiften har Frp hele tiden vært motstander av. Listhaug mener dette er nødvendig for ikke å skatte ihjel hele næringslivet og gjøre det mulig for folk å komme seg på jobb.

Fortsetter dagens prisøkning på drivstoff, uttalte hun at Frp også vil vurdere å redusere eller fjerne momsen på drivstoff.

– Tiden for handlingslammelse må være forbi, sa hun i talen sin.

Frp-lederen la til at det nå ikke holder å senke avgiftene med én krone literen.

Drivstoffpriser på rundt 25 kroner literen har blitt et vanlig syn den siste tiden.

Sp: Kan ikke se på dette over tid

Spørsmålet er om regjeringen tenker i samme baner som Listhaug.

Finansminister Vedum sa nylig i et intervju med Aftenposten at «det er helt selvfølgelig at regjeringen nå skrur på skatter og avgifter slik at folk med vanlige inntekter merker det på lommeboken.»

Aftenposten har forsøkt å få Sp og Ap i tale om hvorfor de ikke vil gå så langt som Frp gjør. Begge har gitt kommentar på SMS.

– Vi tar de høye drivstoffprisene på det største alvor, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Vi kan ikke stå og se på at prisene er så høye over tid, da dette rammer vanlige folk og bedrifter i hele landet. Vi vurderer nå fortløpende ulike grep, inkludert avgiftskutt, sier han.

Ap: Må «passe på så vi ikke bruker for mye penger»

– Hvis de høye drivstoffprisene fortsetter, vil regjeringen ta grep, sier Eigil Knutsen (Ap). Han leder Stortingets finanskomité.

– Putins invasjon av Ukraina for to uker siden gir rekordhøye priser, børsfall og usikkerhet. Vi skal stille opp for Ukraina samtidig som vi holder orden i økonomien og trygger folks jobber og hverdag, sier han.

Han legger imidlertid til følgende:

– Vi må også passe på så vi ikke bruker for mye penger nå. For da vil renten gå opp og gi dyrere boliglån, som vil ramme enda tyngre enn de økte prisene vi nå ser.

Listhaug kom inn på argumentet om økte renter i talen sin, men mente dette var noe Ap og Sp skremmer med. Hun spådde at den lave arbeidsledigheten heller ikke vil vedvare, hvis regjeringen ikke gjør noe med avgiftene. Hun antydet bl.a. at lastebilbransjen ville få store problemer.

Frps forslag vil gi åtte kroner lavere pumpepris på bensin

Ifølge Frps egne regnestykker vil bortfall av de avgiftene partiet vil fjerne, gi om lag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel.

Ifølge Frp vil dette bety at et avgiftskutt på 400 kroner dersom man fyller 50 liter bensin på tanken. Og kjører man 16.000 kilometer i året med en bil som bruker 0,7 liter bensin på milen, vil forslag ifølge Frps regnestykker bety et avgiftskutt på rundt 9.000 kroner.

Frp mener staten vil tjene mye

I statsbudsjettet for i år har regjeringen budsjettert med rundt 14 milliarder kroner i inntekter fra drivstoffavgifter på bensin og diesel. I tillegg til dette får staten inntekter fra CO₂-avgiften. Staten får også 25 prosent moms på drivstoff inkludert avgifter.

Frps argumentasjon for å foreslå store avgiftskutt, er at staten vil få mye større inntekter enn antatt på salg av olje og gass.

Finansminister Vedum påpekte i intervjuet med Aftenposten at staten ikke blir rikere som følge av krigen i Ukraina. Han viste til at Oljefondet har skrumpet med 1000 milliarder kroner siden årsskiftet og at krig og uro i markedene kan gi større tap.