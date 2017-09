I 12 år har Christian Tybring-Gjedde i perioder vært svært profilert som stortingsrepresentant. I år ble han valgt inn igjen.

Samtidig er hans datter, Mathilde Tybring-Gjedde, valgt inn som første vara for Høyre i Oslo. Hvis forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) får fornyet tillit som minister, betyr det at Tybring-Gjedde vil møte fast på Stortinget fremover.

Hun fyller 25 i år, men har flere års politisk erfaring bak seg. Hun kommer fra en stilling som politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, og hun er bystyrerepresentant i Oslo.

Rolf Øhman

– Jeg ønsker Mathilde lykke til. Det er en spennende arbeidsplass, og jeg er sikker på at hun vil gjøre det bra her, sier Christian Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde ønsker ikke å kommentere saken.

Én bror i Ap, den andre i Sp

Også på motsatt side i politikken er det enkelte nære bånd på Stortinget.

Nils Kristen Sandtrøen (28) er fersk stortingsrepresentant av året, valgt inn for Ap fra Hedmark. Broren, Per Martin Sandtrøen (31) er nyvalgt som første vara for Sp fra samme fylke.

Gjennom oppveksten har de konkurrert i både langrenn og løping. Begge sitter i dag i kommunestyret i Tynset – 28-åringen som varaordfører, 31-åringen som vanlig representant.

Erland Vingelsgård, Tynsetingen

Fremover blir det parlamentarisk kappleik i hovedstaden i tillegg. Men det blir riktignok i litt forskjellige roller. Yngstebror Nils Kristen får et fast sete, mens Per Martin bare blir vara for partileder Trygve Slagsvold Vedum. Samtidig vil han fortsette i jobben som politisk rådgiver i stortingsgruppen til Sp.

– Vi har jo konkurrert en del gjennom oppveksten, spesielt i friidrett. Begge har løpt for friidrettsklubben Ren-Eng. Det er morsomt med litt duellering, forteller Nils Kristen.

Tre ganger mester i Stortingets skikonkurranse

I familien var det mange diskusjoner om samfunnsspørsmål i oppveksten, forteller de. Men brødrene er de første som er gått inn i politikken.

Storebror Per Martin tror ikke de to vil se mye til hverandre i arbeidshverdagen.

– Vi kommer ikke til å ha kontakt på Stortinget, så dette er først og fremst hyggelig for ham. Det er et privilegium å få jobbe med politikk hver dag og legge til rette for at det skal bli best mulig å bo i Norge, sier han.

Én gang i året vil de to brødrene likevel garantert treffe hverandre i jobbsammenheng: Under stortingsmesterskapet på ski, som Per Martin har vunnet tre år på rad.

– Nå er jeg spent. Det spørs om det blir hardere konkurranse, men om han slår meg eller ikke, kommer an på løypeprofilen. Nils Kristen er bedre i diagonalgang, mens jeg er bedre på å stake. Hvis det blir en relativt flat løype skal jeg ta ham, sier Per Martin.

Han har grunn til å frykte konkurransen: Lillebroren Nils Kristen fikk som student stipend av University of Alaska Anchorage for å konkurrere på universitetslaget deres i langrenn.

Høyre-ektepar gjenvalgt

Signe Dons

På borgerlig side er det i tillegg et ektepar. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er gift med stortingspolitiker Trond Helleland (H). Begge ble gjenvalgt til Stortinget ved årets valg: Hun fra Sør-Trøndelag, han fra Buskerud.

Linda og Trond Helleland ble kjærester for 13 år siden da begge to satt i justiskomiteen på Stortinget for Høyre. Hun som fersk representant og vanlig medlem, han som leder av komiteen.

– Ingen ble vel egentlig så veldig overrasket da vi fortalte at vi var blitt sammen. Du tror du greier å holde ting skjult for folk rundt, men det går jo egentlig ikke, fortalte Trond Helleland til Aftenposten for to år siden.