Til NRK Politisk kvarter fredag morgen forteller Sandberg at han og partileder Siv Jensen sammen har sett på statsrådskabalen, og bekrefter at han er ønsket i jobben – om han vil ha den.

Fiskeriminister Per Sandberg er inntil videre også landets justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at Sylvi Listhaug trakk seg tirsdag denne uken. Utnevnelsen av justisminister Sandberg er midlertidig.

Vil ikke si om han vil ha jobben permanent

På spørsmål fra NRK om han ønsker å bli permanent justisminister, svarer Sandberg at han tviler.

– Å være justisminister betyr at du må fronte saker på alle måter til enhver tid, og det er hardt arbeid døgnet rundt.

Per Sandberg er usikker også fordi han frykter at hans fortid som tidligere straffedømt vil skape trøbbel for statsminister Erna Solberg. I 1997 skallet han ned en asylsøker på en privat fest. Sandberg ble ilagt en bot på 3.000 kroner.

– Det er sammensatt. Folk tilgir, men glemmer ikke. Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sier Sandberg.

Må leve med fortiden sin

Han legger til at han synes det er svært irriterende at han med jevne mellomrom konfronteres med et forhold som skjedde så mange år tilbake.

– Men jeg må leve med det. Jeg har jo levd et liv, og har puttet negative ting ned i ryggsekken og gått videre i livet. Derfor tror jeg en krangel på et utested for 20 år siden ikke hindrer meg i å gjøre en god jobb som justisminister. Og jeg vet godt hva som skal til for å få igjennom politiske saker.

Per Sandberg sier han er enig med statsminister Erna Solberg at man må være varsom med hvordan man ytrer seg på Facebook, men sier han støtter Sylvi Listhaug på alle måter og mener at hun har vært utsatt for en heksejakt.

– Jeg tar ansvar for alle mine ytringer, også på Facebook, og jeg er tydelig på å skille når jeg uttaler meg som FrPs nestleder og som statsråd.

Sandberg sier at det er viktig at en permanent justisminister er på plass i regjeringen så raskt som mulig.

– Rett etter påske?

– Ja, eller rett før.

Adresseavisen skriver fredag at Sandberg uansett fortsetter i den midlertidige rollen som justisminister gjennom påsken.

Per Sandberg har ikke svart på Aftenpostens henvendelser fredag morgen.