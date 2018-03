– Jeg vil gjøre det som er viktig for landet, det som er viktig for meg, og det som er viktig for ytringsfriheten, slo Sylvi Listhaug fast da hun møtte pressen tirsdag morgen.

Under den 20 minutter lange seansen understreket hun at Siv Jensen og Erna Solberg hadde støttet henne 100 prosent. Når hun nå trekker seg som minister, vil hun i stedet møte i Stortinget som folkevalgt.

– Jeg skal love én ting: Jeg vil ikke gå stille i dørene på Stortinget. Min kamp fortsetter, sa hun også.

Kl. 08, en halv time tidligere, hadde hun kommet Stortinget i forkjøpet gjennom å varsle sin egen avgang gjennom en Facebook-melding. Tirsdag skulle Stortinget behandle mistillitsforslaget mot henne. En samlet opposisjon hadde i forkant erklært at de ikke hadde tillit til ministeren.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt», skriver hun i innlegget.

Olav Olsen

Mener Ap vil kneble ytringsfriheten

Både i innlegget og på pressekonferansen kaller hun kjøret fra Jonas Gahr Støre (Ap) og resten av opposisjonen et forsøk på å kneble ytringsfriheten. Hun beskriver Støre om uegnet til å bli statsminister. Hun sier at den viktigste prioriteringen både under valget og også nå, har vært å holde ham og Ap utenfor regjeringskontorene.

– Er det noe du kunne gjort annerledes den siste uken, fikk hun spørsmål om på pressekonferansen.

– Når situasjonen er kommet dit at den står overfor en regjeringskrise, er det viktig for meg å sette landet og ytringsfriheten først, svarte hun.

Listhaug: Jeg går av frivillig

Listhaug ønsker ikke å kommentere om hun er blitt tilbudt en annen post i Regjeringen eller ikke.

– For meg er dette et valg som er riktig av hensyn til meg selv, landet og partiet, og fordi jeg mener ytringsfriheten er så viktig, svarte hun på spørsmål om det.

- Er det kun Ap du har utpekt som motstander?

- Jeg opplever at alle partiene som har operert i denne saken, knebler ytringsfriheten. Det er et problem i Norge. Debatten blir snever. Det å stemple motstandere for synspunkt man ikke har, skjer veldig fort.

Både under pressekonferansen og på Facebook understreket Listhaug at avgjørelsen om å gå av er hennes egen.

«Et facebookinnlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent», skriver hun.

Selv om Listhaug kom Stortinget i forkjøpet, så vil Stortinget samles kl. 10. Møtet starter med at statsminister Erna Solberg (H) tar ordet. Deretter vil alle de parlamentariske lederne holde innlegg.

Tusen takk for den helt fantastiske støtten dere har gitt meg! Spesielt denne uken hvor det har stormet som verst. Det... Posted by Sylvi Listhaug on Tuesday, March 20, 2018

Jensen: – Listhaugs karrière er ikke over

Frp-leder Siv Jensen sier til NTB at hun er lei seg for at Sylvi Listhaug går av som justisminister og garanterer at den politiske karrièren hennes langt ifra er over.

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen.

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karrière langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karrière, sier Jensen også.

Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

– I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av.

Olav Olsen (arkivbilde)

SV: – Helt uskikket til å være statsråd

Snorre Valen, nestleder i SV, mener at Listhaugs pressekonferanse underbygger hvorfor hun måtte gå.

«Sylvi Listhaug demonstrerer helt til det siste, med sine konspiratoriske påstander mot Jonas Gahr Støre, at hun er helt uskikket til å være statsråd. Så mye for den ’uforbeholdneæ unnskyldningen, gitt», skriver han på Twitter.

Stortingspolitiker Carl Erik Grimstad fra regjeringspartiet Venstre kaller det en heldig løsning at Listhaug går av.

– Det er justisministeren som er stridens kjerne i denne kjedelige saken, sier han til NRK.

Terje Pedersen, NTB scanpix (arkivbilde)

Trond Helleland, parlamentarisk leder for Høyre, sier han har stor respekt for Listhaugs avgjørelse.

– Jeg synes Sylvi gir en veldig god begrunnelse, det har blitt en veldig vanskelig situasjon, sier han til NTB.

Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein gir følgende kommentarer til Aftenposten:

– Det er utrolig trist og en dårlig dag for demokratiets kår i Norge at hun skal bli mobbet ut av sin post som justisminister. Jeg håper opposisjonen går i seg selv og spør om dette er måten de skal drive sitt politiske spill fremover, sier han-

Slik oppsto situasjonen

For seks dager siden fremmet Rødts Bjørnar Moxnes mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Bakteppet var en Facebook-oppdatering fra justisministeren, hvor hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det vekket svært sterke reaksjoner. Torsdag i forrige uke beklaget både Listhaug selv og Jan Tore Sanner, på vegne av Regjeringen, dette fra Stortingets talerstol. Dagen før hadde statsminister Erna Solberg (H) beklaget.

Beklagelsen fra Listhaug selv var ikke god nok, mente opposisjonen. Etter tur har opposisjonspartiene Ap, SV, Sp og MDG varslet at de vil støtte mistillitsforslaget. KrF-leder Knut Arild Hareide slo mandag fast at partiet ikke har tillit til justisministeren, og han ba Solberg ta grep for å unngå en regjeringskrise.