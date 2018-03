Stortingets byggeskandale førte til skifte av stortingspresident og at Stortingets direktør Ida Børresen gikk av før hennes åremål gikk ut.

Nå har 14 menn og tre kvinner søkt direktørjobben som innebærer et ansvar for å sluttføre Stortingets byggeprosjekt som har gått på en kjempesprekk.

Les også: Her er hele søkerlisten

Stillingen var allerede utlyst da Børresen trakk seg i februar, men søknadsfristen ble forlenget. Hele 17 personer har søkt, men en person peker seg ut. Det er administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen.

Andreassen hadde fra 1991 til 1999 ulike politiske rådgiverstillinger. Fra 1993 til 1997 var hun statssekretær for Arbeiderpartiet, for to handelsministere og to finansministre. Hun ble deretter seniorøkonom Gjensidige NOR før hun i 2000 ble konserndirektør i Sparebank 1.

For en uke siden ble Tone Wilhelmsen Trøen valgt til stortingspresident og i løpet av våren skal Stortinget ansette ny direktør. Dersom Andreassen får stillingen vil Stortingets administrasjon og presidentskap bli ledet av en kvinne.