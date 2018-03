Hareide: – Har ikke tillit til Listhaug

– KrF har gitt et tydelig råd til stortingsgruppen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til pressen.

– Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til sittende justisminister, sier Hareide.

Et samlet landsstyre står bak avgjørelsen, ifølge Hareide. Han besvarte ikke spørsmål fra pressen, men ga en kort uttalelse.

Han ber statsminister Erna Solberg om å ta grep for å unngå mistillitssituasjon i Stortinget i morgen.

Frp sier dette etter uttalelsen til Hareide:

– Det tar vi til etterretning. Så blir det en spennende situasjon i Stortinget i morgen, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp til Aftenposten.

Tydelig råd

Fylkesleder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraathen, sier at landsstyret har gitt et tydelig råd.

– Vi har ikke tillit til statsråden. Nå er det opp til statsministeren hva hun gjør. Det ligger i statsministerens hender å unngå at det blir mistillit, sier Høidebraathen.

Han sier rett ut at han mener Solberg bør bytte ut Listhaug før morgendagens debatt.

Hvis ikke sier han at mistillitsforslaget får KrFs stemmer.

– Det er et valg statsministeren tar.

– Betyr det at dere ikke bøyer av for et kabinettsspørsmål?

– Vi har gitt stortingsgruppen et mandat til å foreta slike vurderinger, sier han.

Beredt til å felle Regjeringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre er beredt til å felle Regjeringen. Han bekreftet at Ap vil stemme for mistillit selv om statsminister Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål.

Det gjorde han klart da han møtte mediene i vandrehallen i Stortinget klokken 17.15 mandag ettermiddag.

– Hvilke konklusjoner Erna Solberg trekker av mistillitsforslaget, er opp til henne, sa Støre.

Et flertall på Stortinget har nå ikke tillit til justisminister Sylvi Listhaug.

– Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg. Det kan de gjøre noe med, sa Støre til pressen.

Har gitt råd til stortingsgruppen

Gruppemøtet i KrFs stortingsgruppe var over rundt klokken 16.40.

Da hadde landsstyret gitt sitt råd til stortingsgruppen. Det er stortingsgruppen som formelt tar avgjørelsen, etter råd fra landsstyret.

Landsstyremedlemmene sier saken er svært vanskelig og at mange hadde mye på hjertet i det drøyt fire timer lange møtet.

Utover det ville ingen i landsstyret uttale seg om saken før Knut Arild Hareide var ferdig i gruppemøtet.

Hareide til landsstyret: Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Da KrF-leder Knut Arild Hareide innledet landsstyremøtet tidligere i dag, sa han at konklusjonen ikke var gitt og beskrev saken som alvorlig.

– Det må være rom for å få tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit. Jeg kan for egen del si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det er et av spørsmålene vi skal diskutere i dag.

Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mangler bare fire stemmer for å få flertall når det kommer til behandling i Stortinget tirsdag.

Derfor er det i realiteten opp til KrFs landsstyre og partiets åtte stortingsrepresentanter å bli enige om Listhaug får fortsette som justisminister.

Krisemøte i Frp

Klokken 15 ankom blant andre vararepresentant Carl I. Hagen og partileder Siv Jensen Frps gruppemøte på Stortinget.

– Nå får vi vente og se hva KrF kommer frem til. Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Jeg tenker at vi av hensyn til landet må komme videre. Nå er det opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og som hun har varslet, vil hun gjøre det på Stortinget i morgen, sa Jensen til pressen da hun ankom møtet.

Møtet var over etter om lag 20 minutter, og Jensen forsvant da ut dørene.

Høyres stortingsgruppe skal møtes tirsdag klokken 09, en time før Stortingets åpner møtet med mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug som første sak.