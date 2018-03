Landsstyremøtet er over

Landsstyremedlemmene har forlatt møtet som har vart siden klokken 12. Nå pågår det et gruppemøte i KrFs stortingsgruppe.

Landsstyret har gitt råd til stortingsgruppen.

Landsstyremedlemmene sier saken er svært vanskelig og at mange hadde mye på hjertet i det drøyt fire timer lange møtet.

Utover det vil ingen i landsstyret uttale seg om saken før Knut Arild Hareide er ferdig i gruppemøtet, og kommer ut .

Stortingsgruppen har bedt om råd fra landsstyret i forbindelse med mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

Det er stortingsgruppen som formelt tar avgjørelsen, etter råd fra landsstyret.

Hareide til landsstyret: Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Da KrF-leder Knut Arild Hareide innledet landsstyremøtet tidligere i dag, sa han at konklusjonen ikke var gitt og beskrev saken som alvorlig.

– Det må være rom for å få tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit. Jeg kan for egen del si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det er et av spørsmålene vi skal diskutere i dag.

Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mangler bare fire stemmer for å få flertall når det kommer til behandling i Stortinget tirsdag.

Derfor er det i realiteten opp til KrFs landsstyre og partiets åtte stortingsrepresentanter å bli enige om Listhaug får fortsette som justisminister.

Krisemøte i Frp

Klokken 15 ankom blant andre vararepresentant Carl I. Hagen og partileder Siv Jensen Frps gruppemøte på Stortinget.

– Nå får vi vente og se hva KrF kommer frem til. Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Jeg tenker at vi av hensyn til landet må komme videre. Nå er det opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og som hun har varslet, vil hun gjøre det på Stortinget i morgen, sa Jensen til pressen da hun ankom møtet.

Møtet var over etter om lag 20 minutter, og Jensen forsvant da ut dørene.

Høyres stortingsgruppe skal møtes i morgen klokken 09 i morgen tirsdag, en time før Stortingets åpner møtet med mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug som første sak.