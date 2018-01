I 2013 oppfordret Høyre-leder Erna Solberg politiet om å etterforske en hacker-sak i partiet.

En Høyre-ansatt og lokalpolitiker vedgikk at han hadde stjålet nakenbilder av unge jenter og postet dem på pornonettsider.

Erna Solberg sa i 2013 til VG at hun håpet politiet tok saken «på største alvor» blant annet pga. jentenes unge alder.

I de pågående sakene om seksuell trakassering i Høyre, sier partiet at de ikke vil aktivt oppfordre til å anmelde.

– Høyre er ikke ferdig med å behandle sakene. Så langt mener Høyre at vi ikke aktivt skal anbefale jentene å anmelde sakene, sier Solberg, som selv ikke kjenner navnene på kvinnene eller detaljene i hva som har skjedd.

Høyre opplyste torsdag kveld at det hadde kommet i alt 18 varsler, hvorav 10 på Riise. Noen av varslene beskrives som «til dels svært alvorlige».

Høyre: Vi vurderte annerledes i 2013

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, sier det er viktig for Høyre at eventuelle nye ofre skal vite at det er trygt å varsle.

– Vi støtter jentene. Hvis de selv ønsker å anmelde, så yter vi juridisk bistand.

– Det tillitsforholdet ønsker ikke vi å bryte ned. Hvis vi går ut og sier at vi vil anmelde, så er vi redd for ofre ikke tar kontakt med oss, sier Aarset

– I 2013 vurderte Erna Solberg dette annerledes?

– Ja, vi hadde et annet resonnement rundt dette i 2013. Men nå har vi altså en annen vurdering rundt akkurat dette, sier Aarset.

Oslo-politiet starter ikke etterforskning

Torsdag konkluderte Oslo-politiet med at man foreløpig ikke vil igangsette etterforskning av saken der den tidligere lederen i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, hadde seksuell omgang med en 16 år gammel, beruset jente på et fylkesårsmøte i mars 2014.

– Vi har ikke iverksatt etterforskning eller tenkt å gjøre det med bakgrunn i den informasjonen vi har pr. i dag, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid i Oslo-politiet i en SMS til Aftenposten.

Bakgrunnen er at politiet bl.a. ikke vet hvor hendelsen skal ha funnet sted eller hvem fornærmede er. Årsaken til at politiet i Oslo har vurdert saken er at Riise bor i Oslo.

Aftenposten har ikke publisert hvor hendelsen fant sted, heller ikke hvilket fylke, fordi jenta selv innstendig har bedt Aftenposten om ikke å gjøre det.

Jenta vil ikke anmelde selv

Den da 16 år gamle jenta har bekreftet overfor Aftenposten at hun ble skjenket av Riise – som da var sentralstyremedlem i Unge Høyre og 25 år gammel – og at hun ikke ønsket seksuell omgang med ham.

Kvinnen sier til Aftenposten at hun selv ikke vil anmelde saken. Hun har siden hendelsen i 2014 bare ønsket å glemme det hun beskriver som en vond opplevelse.

En tidligere fylkesleder i Unge Høyre, som også varslet om saken til daværende generalsekretær i Unge Høyre, sier Riise ble bedt om å passe på jenta fordi hun var svært beruset. Kort tid senere fant de Riise og jenta på et soverom.

Riise har vedgått overfor Aftenposten at han hadde seksuell omgang med jenta og at de hadde drukket.

Riise ble valgt til leder i Unge Høyre tre måneder senere, i juni 2014, og gjenvalgt i 2016.

Torsdag avslører VG at fylkeslederen i moderpartiet Høyre den gang fikk vite om at det var sendt et varsel om saken til Unge Høyre sentralt, uten å gjøre mer med saken eller – ifølge vedkommende – sette seg ytterligere inn i omstendighetene.

Jusprofessor mener Høyre bør politianmelde

Alf Petter Høgberg, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, mener Erna Solberg og Høyre bør anmelde saken.

– Høyre bør politianmelde denne saken. Varslerne her er ikke bare jenta, men de to som kom tilbake og så at Riise hadde seksuell omgang med 16-åringen som ikke var i stand til å gjøre rede for seg.

– Solberg sier at varslerne skal eie sine historier, men partiet har fått vite om dette uten jentas vilje. Derfor er det et sidespor å argumentere med at jenta selv ikke ønsker å anmelde. Ofte er ofre i slike saker redd eller føler på lojalitet i forhold til organisasjonen eller miljøet de har vært en del av, sier Høgberg.

Høgberg mener mener straffen i slike saker ikke bare handler om det konkrete forhold.

– Straffen handler også om å hindre at det skjer igjen og å avskrekke andre gjerningspersoner, sier Høgberg.

– Denne regjeringen har skjerpet straffeprosessloven

Jusprofessoren mener det er ekstra ille at Høyre ikke vil anmelde saken når denne regjeringen nettopp har skjerpet straffeprosessloven når det gjelder påtalemyndighetens plikt til å forfølge kriminalitet.

- Denne regjeringen har skjerpet straffeprosessloven, slik at politi- og påtalemyndighet har fått en skjerpet plikt til å forfølge kriminalitet. Likevel unnlater sentrale regjeringsmedlemmer å politianmelde når dette skjer i egne rekker, noe som gir inntrykk av at de ikke er innstilt på å følge opp reglene de selv har vært med på å lage, sier Høgberg.

