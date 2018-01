Fra fengsel til hotelljobb. Her forteller Mohamed sin historie til landets mektigste kvinner

– Her får du ansvar og tett oppfølging.

– Her lærer du å være klokken åtte presis hver dag.

– Etter å ha vært låst inne, var jeg veldig usikker. Her fikk jeg god støtte.

Rundt et langbord på et hotell i Oslo sitter fem mennesker som mer enn andre vet hvor vanskelig det kan være å få seg det de aller fleste ønsker: en jobb.

I løpet av en snau time skal de foran landets tre mektigste kvinner fortelle sin historie: Trebarnsmoren Mercy fra Liberia med dårlige norskkunnskaper. Domfelte Frank-Robert. Rusmisbrukeren Terje. Paul fra Svolvær som «kom litt skjevt ut» og Mohamed fra Tvedestrand, som har et fengselsopphold bak seg.

De har én ting felles: Alle har vært innom et hotell i særklasse: «PS: Hotell « har ført dem videre i livet.

Fakta: Fakta om PS: hotell Hotellet ligger på Grünerløkka i Oslo. For gjestene er dette et helt vanlig hotell. Men ellers skiller det seg ut ved at: Hotellet kombinerer attføring, arbeidstrening og opplæring med ordinær hotelldrift.

40 av 50 ansatte er folk som har falt ut av arbeidslivet og trenger nødvendig erfaring for å komme videre enten med utdanning eller praksis.

PS: hotell eies av OsloKollega, en arbeids- og inkluderingsbedrift i Oslo.

OsloKollega drives som AS. Det eies av Oslo kommune, ideelle organisasjoner og privat næringsliv. Overskuddet går til å hjelpe flere tilbake i arbeid.

Hotellet er Oslos minste med 31 rom.

Inkluderingsdugnad – jobb nummer én

Møtet finner sted dagen før Erna Solberg skal legge frem regjeringserklæringen for Stortinget. Da skal hun fortelle at en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb er en av de viktigste sakene for trepartiregjeringen.

Målet er at bl.a. at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Solberg finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande lytter interessert da de får høre hva de fem forteller om avgjørende arbeidspraksis på et hotell litt utenom det vanlige.

Rolf Øhman

Tett oppfølging og «ordentlig» arbeidstrening

– Her fikk jeg tett oppfølging. De ser hva du er god for, sier Mohamed Adil Mohamed Hashi (29) mens de tre toppolitikerne lytter.

Han kom til PS:hotell med et fengselsopphold i bagasjen og erfaring fra Navs «jobbklubb», et kortvarig tiltak for jobbsøkere, som ikke hadde gitt resultat.

– Jeg så på dette som en vanlig jobb. Jeg møtte gjester og fikk en god følelse, sier han om praksisperioden med arbeidstrening på hotellet, som for gjestene er et helt ordinært hotell.

Men de ansatte skiller seg litt ut: 40 av de 50 som driver hotellet er mennesker som har falt ut av det ordinære arbeidslivet. De får etterlengtet og verdifull arbeidstrening samtidig som de driver hotellet.

For Mohamed Adil Mohamed Hashi var praksisen avgjørende for at han fikk jobb som resepsjonist på Choice Comfort Grand Central, der han raskt ble kåret til «årets ansatt».

Ikke hull – men «krater i CV-en»

De har ikke bare hull i CV-en, noen av dem har «krater i CV-en», som statsministeren bemerket da hun hørte om Terje Mathiasens langvarige rusmisbruk. Åtte år etter han la seg inn for å bli rusfri, håper han nå på fast vaktmesterjobb på Scandic Helsfyr. Det kan han i så fall takke ett års jobbpraksis på PS:hotell for.

– De behandler deg som menneske. Da yter du litt ekstra selv og viser at det går an, sier Terje, som råder statsministeren til å satse mer på målrettet arbeidstrening.

– Ting kan oppleves å ta litt lang tid. Når folk vil jobbe, så blir det ofte slik at du blir sendt hit og dit, i stedet for søkes inn på et sted som dette med en gang, sier han og forteller at på PS: hotell er man omgitt av et team som bl.a. tar kontakt med det ordinære arbeidslivet.

Rolf Øhman

Ønsker arbeidsgiverne på laget

De tre toppolitikerne liker det de hører. Om Merci Nowa-Kollie som forteller at det ikke var noen lett vei å gå og få seg jobb når hun har dårlige norskkunnskaper. Men det å vaske rom og re senger går greit. Om Frank-Robert Bæra, som etter å ha «gjort mye galt» og ha blitt straffet for det – nå har fått seg fast jobb som kokk på Strand restaurant hos Tom Victor Gausdal. Og om Paul Hansen som er inspirert av hva Frank-Robert har fått til, og håper han fra praksisplass i kjøkkenet på PS: hotell kan komme like langt.

– Dette er et veldig godt prosjekt, men det hadde ikke gått så bra om ikke de hadde hatt arbeidsgiverne med på laget, arbeidsgivere som hadde søkt om denne arbeidskraften, sier statsministeren.

Hun varsler et ønske om å tettere kunne koble arbeidstrening opp mot arbeidslivet og mulighet til fast jobb. For her ligger litt av suksessoppskriften til PS:hotell. Hotellet samarbeider tett med hoteller som trenger arbeidskraft. Hotellet har hele tiden 40 arbeidstreningsplasser og sender årlig 15–20 videre til jobb eller skole.

Må jobbe med dem som har jobb å tilby

Ifølge Solberg er det et problem at mange arbeidsgivere sier ja til å ha folk på tiltak, uten å ha noen jobb å tilby.

– Vi må jobbe med dem som faktisk trenger arbeidskraft, sier hun og antyder en mer målrettet styring i bruk av tiltaksmidler.

– Vi må være mer opptatt av resultatet enn å telle antall på tiltak. Hun ser for seg et tettere samarbeid med næringslivet for å få folk i jobb. Men gjør det klart at ingen skal få noe sugerør inn i statskassen.

– Men hva du har levert på før, bør telle med når man setter arbeidstrening ut på anbud, mener hun.

Alle de tre regjeringspartiene er på bølgelengde på dette feltet. Inkluderingsdugnaden ble de raskt enige om da de forhandlet på Jeløy, sier Siv Jensen.

– Mennesker som blir gitt sjanser, tillit og ansvar – de skinner og blir gode skattebetalere. Det handler jo bare om det, at jo færre som går på trygd, og jo flere som er i jobb, desto mer bærekraft får vi i økonomien vår.

