Ap-topp ber Støre redde regionreformen

Tore Sandvik er fylkesordfører i det nye sammenslåtte fylket Trøndelag som venter i spenning på nye oppgaver fra staten.

Han fronter også alle fylkene i Norge, som leder av det mektige Fylkesordførerkollegiet – forumet for landets fylkestopper.

Etter at kommunalminister Monica Mæland (H) for tre uker siden sendte regionreformen tilbake til Stortinget fordi hun mener hun ikke har mandat til å gjennomføre tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, frykter flere fylkestopper at hele regionreformen er i spill.

Og at den bebudede overføringen av nye oppgaver – som Regjeringen skal presentere 15. oktober – faller i fisk.

Mange har rettet kritikk mot Ap-ledelsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre for at han ikke tar avstand fra Finnmarks boikott av prosessen. Ap-topper i Viken-fylkene vil stanse sammenslåingsprosessen – så lenge situasjonen rundt Finnmark er uavklart.

Nå tar Sandvik bladet fra munnen.

– Min beskjed til Jonas har vært at Ap må være med og ta ansvar for å reparere reformen, ikke stanse den, sier Sandvik.

Aftenposten

Han viser til at det er betydelig flertall på Stortinget for et regionalt styringsnivå. Bare Høyre og Frp vil ha kun to styringsnivåer.

– Regjeringen gjort dårlig håndverk med denne regionreformen. Hadde vi blitt enige om oppgaver først, så hadde vi hatt flere frivillige sammenslåinger nå. Men Høyre og Frp er i mindretall på Stortinget. Det vil være en seier for deres politikk om dette ender i kaos, og ikke for Arbeiderpartiet, sier Sandvik.

– Nå er vi der vi er. Vi har en regionreform som berører 45.000 ansatte. Og mens Trøndelag og andre fylker nå venter på nye oppgaver, så vokser antall direktorater, etater og byråkrater i Norge.

Han sier at en viktig begrunnelse for regionreformen nettopp er å stanse en slik utvikling.

– Ap bør vise lederskap når Regjeringen svikter. Faller regionreformen så faller ikke Regjeringen, men troverdigheten til samtlige partier på Stortinget, deriblant oss, sier Sandvik.

Sandvik har tidligere forlangt at KrF – et nøkkelparti hvis flertallet bak regionreformen skal vippes, snarest mulig avklarer om de fortsatt står bak reformen. Men uten at KrF har etterkommet hans ønske.

Pekefinger til Ap-ledelsen

Nå retter han en pekefinger til Ap-ledelsen.

– Ap er for et sterkt regionalt nivå slik at oppgaver og ansvar kan flyttes nærmere folk. Det har stått i programmet siden 2005, sier Sandvik.

– Men det høres ikke ut som Støre er veldig interessert i å redde Regjeringens regionreform?

– Jeg opplever at vi er enige om dette. Partiledelsen har også bekreftet at de er det, sier Sandvik.

– Men han har ikke sagt noe om dette offentlig?

– Jonas har bekreftet at han står på partiprogrammet. Dessuten har Jonas alltid vært opptatt av regionalisering og maktspredning. Dette skriver han også om i boken sin, sier Sandvik.

Støre avvisende

Støre vil imidlertid neppe strekke ut hånden til sin mektige partikollega i Trøndelag.

– Opposisjonen på Stortinget kan ikke løse Regjeringens problemer med å gjennomføre en reform ingen er fornøyde med utformingen av, sier Støre.

Han sier han har forståelse for at flere fylkesordførere er frustrerte.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Men det er Regjeringen som har skapt denne fastlåste situasjonen og det er Regjeringen som må løse den. Høyre og Frp gikk aldri til Ap for å utforme denne reformen, men gjorde i stedet en hestehandel med KrF og Venstre. Det får de fire partiene ta ansvar for.

Han sier Ap fortsatt er tilhenger av et regionalt styringsnivå.

– Men skal man lykkes med en regionreform, må den politiske prosessen ha legitimitet og være forankret.

Ber KrF sikre oppgaver sammen Ap og Sp

Sandvik ber KrF jobbe sammen med Ap og Sp for få overført nok oppgaver til fylkene, og ikke med Høyre og Frp som egentlig ikke vil ha et regionnivå.

Det var KrF og Venstre som kjempet frem en regionreform i forrige periode. Som motytelse støttet KrF Regjeringens kommunereform.

– Jeg frykter at KrF nok en gang heller går til motstanderne av det regionale nivået, fremfor å jobbe sammen med Ap og Sp som er for.

Lanserer fylker i «ulike hastigheter»

Han ber innstendig om at «Finnmark-floken» ikke forkludrer oppgaveoverføringen.

– Hvis Stortinget kommer til at Finnmark skal stå alene, så kan det ikke bli snakk om å redusere ansvar og oppgaver for de andre fylkene. Da må man finne andre løsninger for Finnmark og Troms, slik man har i kommunesektoren for øvrig.

Sandvik tar – i så fall – til orde for at noen fylker kan få starte tidligere enn andre med nye oppgaver og et «interfylkeskommunalt samarbeid» mellom Troms og Finnmark

– Da kan det bli aktuelt med fylker i ulike hastigheter, sier Sandvik.

Han sier fylkene snart må få fylle den «samfunnsutviklerrollen» som Stortinget har bestemt at fylkene skal ha.

– Det er stor frustrasjon i næringsliv og blant andre over å møte et ansiktsløst statlig byråkrati. Nå opprettes det ytre etater som eser ut fordi dagens 19 fylker hverken har geografi eller tyngde til å ta imot disse oppgavene. Regionreformen kan rette opp dette.