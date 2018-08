Per Sandberg går av som nestleder i Frp

Sandberg trakk seg mandag formiddag som fiskeriminister og ble avløst av Harald Tom Nesvik.

I en pressemelding på Frps hjemmesider opplyser han at han også trekker seg som nestleder i partiet. Sandberg ble valgt til nestleder i Frp i 2006, samtidig som Siv Jensen ble valgt til leder.

«Jeg har hatt en spennende tid som fiskeriminister i regjeringen, jeg har mye ugjort i en fantastisk næring, og skulle stått noe lenger, men det er likevel en tid for alt», sier Per Sandberg. «Og, hvem vet, kanskje vil jeg bidra sterkere privat», sier Sandberg i meldingen.

«Som nestleder siden 2006 har jeg vært med på en fantastisk reise for partiet. Det har vært opp og nedturer og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre å gjøre noe annet, og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet. Jeg vil ønske min etterfølger i vervet som fiskeriminister lykke til med en viktig jobb for Norge og norsk næringsliv», skriver han.

Siv Jensen: Reaksjonene er forståelige

Siv Jensen sier i meldingen at hun forståelse for at Sandberg velger å trekke seg.

– Per Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og samfunnet. Det mener jeg er forståelig. Frps posisjon overfor Iran er og skal være meget tydelig, sier hun.

Hun sier Sandberg har vært viktig for Frp i Regjeringen gjennom mange år.

– Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Hun sier det er naturlig at sentralstyret i Frp konstituerer en ny nestleder på sitt neste møte 3. september. Deretter vil landsstyret i oktober ta stilling til om konstitueringen skal forlenges til partiets landsmøte i mai neste år.

Letnes: Ren heksejakt

Per Sandberg og kjæreseten Bahareh Letnes har varslet at paret vil holde en felles pressekonferanse tirdag ettermiddag.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt», skriver Letnes i en sms til Aftenposten etter at Sandberg offisielt hadde trukket seg.

«Dette er trist, og jeg er veldig lei meg for at en av Norges beste politikere må gå av på grunn av en heksejakt», legger hun til i en senere sms.

«Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles en av verdens fredeligste land å bo i og i et land som er en stor forkjemper for menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?» skriver hun videre.

Per Sandsberg forlot Slottet uten å møte pressen mandag formiddag.

Tybring-Gjedde: Nå må vi ta vare på mennesket

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har vært en av de sterkeste kritikerne av Per Sandberg den siste uken. Nå ber han partiet støtte den avgåtte nestlederen.

– Nå har Per gjort det vi har bedt ham om, han har gått av. Nå må vi slå ring om Per, sier Christian Tybring-Gjedde.

Han peker på at Sandberg nå står nå uten jobb og midt i en skilsmisseprosess.

– Nå vi må ta vare på mennesket Per, sier Tybring-Gjedde.