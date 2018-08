Sandberg trakk seg mandag formiddag som fiskeriminister og ble avløst av Harald Tom Nesvik.

I en pressemelding på Frps hjemmesider opplyste han at han også trekker seg som nestleder i partiet. Sandberg ble valgt til nestleder i Frp i 2006, samtidig som Siv Jensen ble valgt til leder.

Frp-leder Siv Jensen takket mandag Per Sandberg for innsatsen, men gjorde det klart at hun mener avgjørelsen om å trekke seg var riktig.

Jensen sier at Frp har mange sterke kandidater til å overta som nestleder i partiet.

På direkte spørsmål om tidligere justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, som gikk av tidligere i år, er et aktuelt navn til å overta posten, svarer Jensen bekreftende.

– Du vil konstituere ny nestleder alt 3. september. Er Sylvi Listhaug en sterk kandidat til å ta den posten?

– Ja, helt åpenbart. Jeg er veldig glad for at Frp har mange sterke kandidater som kan fylle tomrommet etter Per. Det er ingen tvil om at Sylvi er en populær politiker for Fremskrittspartiet. Hun sitter i sentralstyret og vil være med å ta denne vurderingen sammen med meg, sier Jensen til Aftenposten.

Etter at sentraltstyret har konstituert ny nestleder, vil spørsmålet endelig avklare på landsmøte til våren.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen sa tidligere i dag at Sylvi Listhaug bør bli ny nestleder etter Sandberg.

Sylvi Listhaug er på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar til nestlederspørsmålet, ifølge hennes rådgiver Espen Teigen.

Siv Jensen sa på et pressemøte mandag at reaksjonene etter Per Sandbergs reise til har vært forståelige.

– Hva har skjedd de siste dagene som har endret seg som gjør at Per Sandberg må gå nå ?

– Nå er det Per Sandberg selv som har kommet til konklusjonen om å trekke seg som fiskeriminister og nestleder. Men jeg er enig i at det var en en riktig og klok beslutning, sier Jensen.

– Men når både du og statsminister mener avgjørelsen var riktig og klok, så hadde han vel ikke så mye valg?

– Det er basert på samtaler med ham de siste dagene. Men det er Pers konklusjon, sier hun.

Jensen understreket at Sandberg har vært viktig for Frp i Regjeringen gjennom mange år.

– Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Jensen vil ikke svare på spørsmål om når hun ble gjort kjent med opplysningene i Adresseavisen i helgen om at Statsministerens kontor (SMK) var blitt advart mot Sandbergs nye forhold.

Letnes: Ren heksejakt

Per Sandberg og kjæreseten Bahareh Letnes har varslet at paret vil holde en felles pressekonferanse tirdag ettermiddag.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt», skriver Letnes i en sms til Aftenposten etter at Sandberg offisielt hadde trukket seg.

«Dette er trist, og jeg er veldig lei meg for at en av Norges beste politikere må gå av på grunn av en heksejakt», legger hun til i en senere sms.

«Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles en av verdens fredeligste land å bo i og i et land som er en stor forkjemper for menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?» skriver hun videre.

Per Sandsberg forlot Slottet uten å møte pressen mandag formiddag.

Tybring-Gjedde: Nå må vi ta vare på mennesket

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har vært en av de sterkeste kritikerne av Per Sandberg den siste uken. Nå ber han partiet støtte den avgåtte nestlederen.

– Nå har Per gjort det vi har bedt ham om, han har gått av. Nå må vi slå ring om Per, sier Christian Tybring-Gjedde.

Han peker på at Sandberg nå står nå uten jobb og midt i en skilsmisseprosess.

– Nå vi må ta vare på mennesket Per, sier Tybring-Gjedde.