15 ting du kan oppleve på et landsmøte i Venstre, men aldri, aldri på et i Frp

Det liberalistiske Frp sitter i regjering med det mer liberale Venstre. Partiene har kompromisset seg frem til en felles regjeringsplattform, men er svært forskjellige, og forskjellene blir ekstra tydelige på et landsmøte.

Det er mye du kan oppleve på et landsmøte i Venstre som du aldri ville ha gjort på et tilsvarende møte i Frp.

På et landsmøte i Frp ville du aldri ha:

1. Møtt en tidligere statsråd og partileder kledd ut som en bie mens han fremhever betydningen av «pollinering» og «biologisk mangfold.»

2. Funnet et forslag om at hørselshemmede og døve asylsøkere, flyktninger og familieforente skal ha rett til to tolker: en norsk tegnspråktolk og en døv fremmedspråklig tegnspråktolk.

3. Bli tilbudt å kjøpe en paraply med partilogo i samme mønster som flagget i Pride-paraden.

Solveig Ruud

4. Kommet over et forslag til uttalelse med tittelen «Folkeavstemning i Vest-Sahara nå!»

5. Møtt politikere med buttons påskrevet «På lag med småkrypa» samme uke som partiet ditt hadde under to prosent i oppslutning på flere meningsmålinger.

6. Opplevd at ungdomslederen kjemper for å få landsmøtet til også å ta imot asylsøkere som flykter fra tørke og oversvømmelser.

7. Hørt to av partiets fremste politikere på scenen i en positiv tone snakke om hvordan en hubro eller en salamanderdam kan stoppe en utbygging.

8. Møtt noen som kjemper for et eget behandlingssenter innen rus og psykiatri for kvener.

9. Bli oppfordret til å være med på vardebrenning for vern av Lofoten ved å tenne lommelykten på mobilen.

10. Møtt en sentral politiker som har kjempet frem forbud mot mink og sølvrev i bur, som etterpå tar til orde for at pelsdyrbøndene kan bruke omstillingsmidler for å legge om til dyrking av cannabis til medisinsk bruk.

11. Ha hørt noen fra talerstolen si at de gleder seg over Viken-regionen

12. Opplevd at noen forsøker å få gjennom en uttalelse der budskapet er forslag om en «kulturell bæremeis for barnehagebarn».

13. Lest et forslag om at gulrotproduksjonen på Smøla må få unntak fra forbud mot nydyrking av myr.

e-mail

14. Møtt en partileder som har erklært seg inhabil i saker som berører en ordfører hun har kalt «psykopat» – fordi de er nære venner.

15. Blitt tilbudt å ta med deg en plakat med påskriften «Ja til et tredje kjønn» inn i landsmøtesalen.

Vil du heller lese mer seriøse saker fra Venstres landsmøte, kan vi anbefale disse: