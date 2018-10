Det er VG som siterer stortingsrepresentant og talsperson i MDG, Une Bastholm. Hun vil gjerne være med på laget til Knut Arild Hareide for å få kastet regjeringen.

– Fem år med Frp i regjering er nok. De er dårlig på klima og miljø og har skapt et kaldere samfunn med sin politikk, sier Bastholm til VG.

Det var før helgen av partileder i KrF at han ønsker å samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om en fremtidig regjeringsplattform.

På pressekonferansen la Hareide vekt på at han ønsker å prioritere klima og global fattigdom. Dette bet MDG-representanten Bastholm seg merke i.

– Da er det naturlig å prate med det partiet som setter disse sakene høyest. Vi er kanskje ikke tungen på vektskålen i Stortinget, men kan være det i interne regjeringsforhandlinger, sier Bastholm.

På denne måten ønsker hun å skape tidenes grønneste regjering, skriver VG.

Bastholm innrømmer samtidig at mange i MDG har et elsk/hat-forhold til Senterpartiet. Likevel mener hun MDG kan regjere med SP.

– Man har alltid noe man er ulik på, men om Hareide mener alvor med sine prioriteringer, har både han og vi utfordringer vi kan samarbeide om. Vi vil gi virkemidler til landbruk og Distrikts-Norge, mot en strengere klimapolitikk, sier Bastholm til avisen.

Les Trine Eilertsens kommentar om boken: Hareide blinker til venstre

Mens AP-leder Jonas Gahr Støre er avventende til frieriet fra MDG, møtes de med en kald skulder av Senterpartigeneral Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er uaktuelt å sitte i regjering med MDG. Det er et parti som sliter med å ta vanlige menneskers liv på alvor. Avgiftspolitikken og rovdyrpolitikken er eksempel på det. Men det er heller ikke en problemstilling. Vi er et sterkt opposisjonsparti i dag, og er opptatt av å få gjennomslag for egen politikk. Så får MDG har spill-spekulasjonene for seg selv, sier han.