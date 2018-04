Høyre sa nei til et forbud mot at storkunder skal få billigere dagligvarer

Partiets landsmøte vedtok fredag en storresolusjon om digitalisering.

Et av mange forslag som lå på bordet var å forby «prisdiskriminering i leverandørleddet i matvarebransjen». Målet er å fremme mer netthandel.

Stortingsrepresentant Peter Frølich, som ledet digitaliseringsutvalget og har frontet forslaget, måtte på talerstolen for å avkrefte at han er kommunist. Han mener imidlertid at det er behov for grep for å hindre maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet.

Frølich gikk nylig ut mot Norgesgruppen: Mener de desinformerer stortingspolitikere.

Landsmøtet deler imidlertid bekymringen for at noen få store kjeder dominerer bransjen og at forbrukerne betaler i form av dyrere mat og dårligere utvalg. Flertallet vedtok derfor å «utrede konkurransefremmende tiltak som skal hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen».

– Høyres landsmøte har sagt at de ønsker å se på alle mulige løsninger for å få lavere priser for folk og bedre utvalg. Det er godt i tråd med det vi holder på med, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Her må det politiske tiltak til. Det kan være reguleringer og krav til åpenhet, legger han til.

Han har ingenting imot å utrede også et forbudet mot prisdiskriminering som opprinnelig lå på bordet.

– Men jeg har ikke så stor tro på priskontroll, jeg tror det vil føre til høyere priser.