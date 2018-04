Opptakten til Venstres landsmøte er ikke blitt slik Venstre-lederen og hennes rådgivere har ønsket. De siste dagene har hun blitt møtt med flere spørsmål om eget privatliv enn om Venstres politikk. Det har til dels overskygget sakene som skal opp til behandling på helgens landsmøte, noe flere delegater på landsmøtet beklager i korridorene.

Etter åpningstalen fikk hun overveldende applaus fra delegatene i landsmøtesalen, som klappet henne inn igjen på scenen tre ganger med taktfaste rop på «Trine, Trine, Trine».

– Den støtten jeg fikk i dag, var utrolig deilig. Jeg tror jeg aldri har fått så mye applaus. Det oppleves deilig å være partiledernår man føler at man får «kred» for det man gjør, sa hun etter talen.

Hun la til at en landsmøtetale hver gang oppleves som en slags eksamen.

– Og da er det jo greit å bestå, sier partilederen.

Tok opp saken selv

Medlemmene i landsstyret og sentralstyret var samlet til møter allerede torsdag, dagen før landsmøtet startet.

På møtet i landsstyret skal partilederen på eget initiativ selv ha tatt opp den betente saken.

Den akselererte da Sp-nestleder Ola Borten Moe kort tid før Venstres pressekonferanse tirsdag, la ut et Facebook-innlegg der han skrev at «daværende stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, sex med en slektning av meg på 17 år.» Han opplyste at det skal ha skjedd i hans bryllup i 2008.

– Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken, blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier, skrev han.

Ønsker å håndtere den alene

Tre ulike kilder bekrefter overfor Aftenposten at Trine Skei Grande tok opp saken.

En forteller at hun skal ha gitt uttrykk for at de siste dagene har vært svært tøffe, men at hun klarer å stå oppreist og håndtere saken og at utsendingene hjelper henne best hvis hun får håndtere den alene.

En annen kilde tolker partilederen i retning av at hjelp i form av forsvars-uttalelser fra andre, bare vil føre til at saken ruller videre.

En tredje kilde sier hun kom med en innstendig oppfordring til landsstyret om ikke å kommentere saken, hverken i mediene eller fra talerstolen.

Litt delte meninger om strategi

En av kildene forteller at det var en svært beveget partileder som snakket om saken, og at hun gråt.

De fleste på landsmøtet gir uttrykk for at hendelsen er en privatsak som ikke hører hjemme i offentligheten. Samtidig gir flere uttrykk for kraftig irritasjon over Borten Moes Facebook-bruk.

Flere sentrale partikilder ser ikke hvordan Grande kunne håndtert saken annerledes, mens en kilde mener det ville vært en fordel om partilederen gikk offentlig ut og redegjorde for hendelsen i et forsøk på å legge saken død.

Avviser at hun har kommentert hva som skjedde

Trine Skei Grande selv vil ikke kommentere hva hun har sagt til partiets landsstyremøte.

Dagen før hun ble utnevnt til kulturministeren i Erna Solbergs regjering, ga hun et intervju til Aftenposten som berørte saken. Da hadde det versert sex-rykter med svært ulike innfallsvinkler, ikke minst i sosiale medier, i mange dager.

Aftenposten satt på informasjon om at saken var blitt et tema mellom statsministeren og Venstre-lederen før hun skulle utnevnes til statsråd og ønsker kommentar til det.

– Jeg har fortalt min historie til Erna, sa hun den gang.

Fortsatt taus om innholdet i saken

På spørsmål om hun hadde fortalt sannheten, svarte hun den gang at «jeg forteller ikke noe annet.»

– Men det jeg er helt sikker på, er at noen forsøker å spre en annen historie, la hun til og kom med følgende uttalelse.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper.

Aftenposten brakte den gang ingen opplysninger om hva sex-ryktene skulle dreie seg om. For få dager siden avviste hun overfor NRK at det siste utsagnet medfører at hun har kommentert innholdet i saken direkte.

Det samme gjentar hun overfor Aftenposten nå. Ut over det vil hun ikke kommentere den saken.