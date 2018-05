...partiets eneste stortingsrepresentant snakker om «vi i stortingsgruppen»

...ordstyrer plutselig kan endre rekkefølgen på tegnede talere for å skape bedre kjønnsbalanse eller geografisk spredning i debatten

...når landsmøtet er lagt til en nedlagt flyplass, mens alle andre partilandsmøter i år er lagt til en flyplass, nemlig Gardermoen.

...flere av representantene ankommer landsmøtet på sykkel - fra Hordaland

...når det skeive nettverket «De Grønne glitrende» stiller med sminkebod med biologisk nedbrytbart glitter og oppfordrer folk til å være «kjønnskreativ» på landsmøtemiddagen.

...partiet stemmer ned navneendringsforslag som kunne ryddet i akronym-forvirringen. #mdg #mgp ?

...hovedretten under 30-årsjubileet er... blomkål.

...når det blir laaang kø i baren etter landsmøtemiddagen fordi Grønn Ungdom har fått gjennomslag for alkoholfri middag som et #metoo-tiltak.

...partiet stemmer over forslag til uttalelser om temaer som «gjeninnføring av gjeting» og «Bechdel-merking av kinofilmer»: Filmer som har minimum to kvinnelige rollefigurer, som snakker sammen - om noe annet enn menn.

...partisekretæren beklager fra talerstolen at han ikke bruker tøybleier

...partiet velger ny lederduo en dag, for den neste å debattere om de skal gå over til én leder.

...klapping er forbudt etter innlegg fordi det kan representere «utilbørlig påvirkning» på delegatene. Ved grove tilfeller» av klapping vil «den som utfører dette» bli bortvist fra salen.

...det er relativt normalt å avslutte et innlegg med «og for øvrig mener jeg oljebransjen må legges ned» - uansett hva temaet for innlegget var

...avholdsmann og tidligere leder i Islamsk Råd snakker varmt for hasj i butikk

...det oppfordres fra talerstolen til å bruke det mer kjønnsnøytrale «hen-splaining» i stedet for det kjønnsdiskriminerende begrepet «man-splainig»

...den nyvalgte talspersonen deler sin bekymring for børstemarken som er i ferd med å dø ut på grunn av nikotinforgiftning

....hilsningstalen fra Siv Jensen må spilles i reprise etter populær etterspørsel

...byrådssekretæren for finans tilbyr live-strømming fra twitter-oppdateringene til miljøbyrådens forlovede under landsmøtemiddagen

Synes du dette ble mye tull og tøys? Her har du noen litt viktigere nyheter fra Miljøpartiet de Grønnes landsmøte i helgen: