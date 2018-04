Alle de politiske partiene har sine særpreg. Her er et skråblikk på helgens landsmøte i Fremskrittspartiet.

Du vet du er på et landsmøte i Fremskrittspartiet når:

...når Sylvi Listhaug spør om du vil ha pølse med lompe.

...når den mest folkelige maten på en fredagskveld i Norge, tacoen selvsagt, også var på menyen da Frp-delegatene benket seg i restauranten sent fredag kveld.

...når lørdagskveldens innleide underholder Dora Thorhallsdottir høster stor applaus for harselering over Aps nye motto: «Allah skal med» - og den nye barneboken «Trond får melding med hjem».

...når parkeringsautomatene er tapet og tildekket slik at alle delegater som ankommer landsmøtet i bil får gratis parkering - hele helgen.

Robert Gjerde

...når justisminister Tor Mikkel Wara avbrytes med rungende applaus når han sier at Norge nå har det laveste antall asylsøkere på 20 år.

....når lederen i ungdomspartiet fortsatt skal tituleres formann - uavhengig av om vedkommende er mann eller kvinne. Siv Jensen var også formann, ikke leder, i sine tre første år som leder i Frp. Først i 2009 ble Jensen leder i Frp.

...når du møters landets samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, i hotellobbyen med en sykkel under armen, svett og fornøyd etter en 50 kilometer lang sykkeltur fra Oslo.

Robert Gjerde

....når norske rettskrivningsregler settes til side når partinavnet skal skrives. Fremskrittspartiet insisterer på at kortformen skal være FrP - ikke Frp.

...når takk-for-maten-taler Tor Mikkel Wara sier at den store forskjellen på Frp i dag og for 25 år siden er et nå spiser alle med kniv og gaffel, fortrinnsvis egne. Og at han nå som statsråd ble geleidet inn i salen, mens han før ble geleidet ut av salen.

Olav Olsen

....når konjakken til kaffen etter lørdagens landsmøtemiddag ble kuttet som et sparetiltak og ikke som et #metoo-tiltak, samtidig som Ap har sluttet å betale for alkohol og Høyre forbyr nachspiel eller #metoo-avsløringene.

....når du møter Carl I. Hagen på toalettet.

...når en av resolusjonene slår fast at «Fremskrittspartiet må i større grad engasjere seg i miljødebatten», samtidig som flere av delegatene i salen er uttalte klimaskeptikere.

...når du ikke kan gå gjennom korridorene på landsmøtehotellet uten kontinuerlig å bli minnet om at bil og veibygging er umåtelig viktig for Frp.

Robert Gjerde

...når flere fylkeslag vil unna fritidsbåter som ikke kan oppnå høy fart fra påbudet om bruk av redningsvest.

...når landsmøtet lørdag og søndag starter først klokken 10. I alle andre partier må delegatene på landsmøtet møte klokken 9.

...når den ferske justisministeren Tor Mikkel Wara gjør comeback på et Frp-landsmøte - 25 år etter at han trakk seg fra politikken - og avbryter applausen med å si: «Hva er det dere klapper for? Jeg har bare vært en tur på do».

Synes du dette var flåsete? Vil du heller lese saker som forteller hvilke vedtak som ble fattet på Fremskrittspartiet landsmøte, kan du ta en titt på disse: