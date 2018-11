Bjørge, Stein

Noen vil i regjering med Ap og Sp. Andre vil gå til høyre. Og noen vil helst at KrF skal forbli der de er; i opposisjon.

Hvordan man stemmer, kan påvirke utfallet. Derfor har det vært internt debatt om hvordan stemmegivningen skal skje.

Gårsdagens landsstyre samlet seg nesten enstemmig om en voteringsrekkefølge som fikk støtte fra et knapt flertall (101 mot 89) på landsmøtet i formiddag.

Alle valg skal foretas skriftlig. Det betyr at sidemannen ikke kan se hva man stemmer. En alternativ måte å gjøre det på, er å rekke hånden i været.

Det skal stemmes i to omganger.

Bjørge, Stein

Første avstemning

Alle er enige om at «KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti». Men hvem partiet skal samarbeid med for å få gjennomslag for mest mulig av sin politikk, er det delte meninger om. Tre alternativer foreligger. Alle de 190 delegatene med stemmerett, skal i første runde velge ett av disse tre alternativene:

A. «For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.»

B. «For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre.»

C.«For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk, vil KrF fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti, som søker samarbeid fra sak til sak. Denne opposisjonstilværelsen innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side.»

Når alle har levert en stemmesedell med ett kryss ved ett av disse alternativene, samles lappene inn og telles opp av et såkalt tellekorps. Det er folk som er utpekt til å telle stemmer.

Andre avstemning

Når tellekorpset har talt opp alle stemmene, blir resultatet kunngjort.

Deretter går landsmøtet sannsynligvis i gang med runde nummer to: Da skal de stemme over de to alternativene som får flest stemmer i første votering. Denne runden droppes om ett av alternativene får mer enn 50 prosent av stemmene i første runde, men det er lite trolig at det skjer.

Når alle på nytt har levert en stemmeseddel, kommer tellekorpset igjen på banen, samler inn stemmesedler og teller.

Når den jobben er gjort, vet vi resultatet.

Resultatet avgjør om Hareide blir sittende

Og vinner de «blå», som ønsker å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre, går partileder Knut Arild Hareide av.

Hareide tilhører «rød» side, som ønsker å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Hans Fredrik Grøvan er talsmann for dem som mener at KrF skal fortsette som nå i vippeposisjon.