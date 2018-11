Etter skjebnefredagen i KrF: 850 har meldt seg ut – 700 har meldt seg inn

Rogaland KrF kunne i helgen opplyse at de har opplevd et rush av nye medlemmer. Fra fredag kveld til søndag ettermiddag hadde fylkeslaget ifølge Stavanger Aftenblad registrert 135 nye medlemmer, mens 16 har gått motsatt vei.

Men på landsbasis er bildet sammensatt:

KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset opplyser mandag ettermiddag at partiet så langt har fått om lag 850 utmeldinger og 700 innmeldinger.

Hun kan foreløpig ikke si noe om geografiske variasjoner.

Mange har meldt fra på Facebook at de forlater partiet

De som melder seg ut, i protest mot valget, gjør det trolig litt mer høylytt enn dem som nå melder seg inn.

I kommentarfeltene under innlegg Knut Arild Hareide har lagt ut på Facebook etter fredagens ja til Frp og borgerlig samarbeid, er det mange som synger ut og takker for seg.

«Ja, da melder jeg meg ut av KrF.»

«Takk for eit heilhjarta forsøk, Knut Arild. Eg meldar meg ut att.»

«Jeg har meldt meg ut av partiet i kveld.»

«Jeg meldte meg inn grunnet ditt modige valg. Har dessverre nå akkurat meldt meg ut.»

«Jeg meldte meg inn for å støtte deg og har nå meldt meg ut.»

Mange sitter også på gjerdet. « Vet ikke om jeg klarer å være medlem lenger hvis KrF går i regjering med Frp», skriver én.

privat

Lokalpolitiker på gjerdet

Gøril Madsen, styremedlem i Harstad KrF, er også blant dem som tydelig gir uttrykk for at hun setter seg på gjerdet. Hun har vært nestleder i fylkespartiet i Troms og stått på liste for partiet både ved kommunevalg og fylkestingsvalg.

I kommentarfeltet under et Hareide-innlegg skriver hun på Facebook at hun ikke kan fortsette som tillitsvalg hvis KrF går i regjering med Frp.

«Jeg skal fullføre løpet frem mot årsmøtet, men da er det mest sannsynlig stopp, dersom det blir regjeringssamarbeid med Frp ...»

– For meg er det utenkelig å ha verv hvis KrF går i samarbeid med Frp. Helt utenkelig. Jeg mener det er brudd på løftet KrF ga til folket ved siste valg om at et regjeringssamarbeid med Frp var uaktuelt, sier hun til Aftenposten.

Foreløpig opplyser hun at hun «sitter på gjerdet og venter på hva som skjer».

På spørsmål om hun også vurderer å melde seg ut, svarer hun at det «er litt vanskelig å svare på akkurat nå».

– Men jeg kommer ikke til å stille på noen lister. Jeg kan ikke stå på stand og fronte KrFs politikk etter det som nå har skjedd, sier hun.