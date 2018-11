– Det er foruroligende ting som kommer opp i VG i dag, sier Dahl til Aftenposten.

KrFs sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug fra Trøndelag ber om et nytt landsstyremøte etter VGs avsløringer om Høyres involvering før KrFs retningsvalg. Hun mener grunnlaget for landsmøtets vedtak om å søke regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen først er svekket.

Bjørkhaug legger ikke skjul på at hun er rystet etter å ha lest VG mandag morgen. Her omtales et hittil ukjent møte på Statsministerens kontor, der både Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad skal ha deltatt.

Begge disse to KrF-nestlederne jobbet for at KrF skulle velge å samarbeide med borgerlig side, mens KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket regjeringssamarbeid med venstresiden.

Bjørkhaug sier nå til Adresseavisen at hun nå kommer til å ta kontakt med leder og generalsekretær for å be om et ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom hva som skjedde, og hva som ikke skjedde i ukene og dagene før det viktige retningsvalget i KrF.

– Kan dette ende i ny behandling av hele regjeringssamarbeidet?

– Jeg har liten tro på et nytt ekstraordinært landsmøte. Men jeg har en viss tro på at partiledelsen nå må ta en ny runde med seg selv om hvordan man skal bruke de fullmaktene som ble gitt. Nå må man ta et lite skritt tilbake, sier Dahl.

– Hva betyr det?

– Det ekstraordinære landsmøtet ga stortingsgruppen handlingsrom til å gå i forhandlinger med Solberg-regjeringen først. Det var ikke noe pålegg. Det var mandat til å forhandle med Solberg-regjeringen. Da kan man ikke gjøre det motsatte uten først å ha prøvd med Solberg-regjeringen.

– Men partiledelsen og stortingsgruppen har også muligheten til ikke å gjøre noe. I hvert fall ikke enda, sier han.

Oslo KrF: Ingen kommentar

– Du oppfordrer om å legge regjeringsforhandlingene på is på ubestemt tid?

– Ja. De bør i hvert fall ikke gjennomføres enda, svarer Dahl.

Leder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, er svært ordknapp etter dagens opplysninger:

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette. Det jeg har å si, vil jeg si internt, sier Hasle.

Dahl: Viktig med fysisk møte

Dahl støtter Bjørkhaugs krav om et ekstraordinært landsstyremøte. Han mener det ikke holder med et telefonmøte, og at landsstyret bør møtes fysisk.

– Dette er for det første VGs sak. Det kan jo være flere fakta i saken enn det som står i VG. Nettopp derfor er det viktig med et landsstyremøte for å få oppklart dette, sier Dahl.