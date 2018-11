Fylkesleder i Akershus KrF, Arne Willy Dahl, oppfordrer nå partiledelsen til å innstille forhandlingene med Solberg-regjeringen.

– Det er foruroligende ting som kommer opp i VG i dag, sier Dahl til Aftenposten.

KrFs sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug fra Trøndelag ber om et nytt landsstyremøte etter avsløringene om Høyres involvering før KrFs retningsvalg.

– Dette er veldig dårlig lesing en mandag morgen. Er det som står i VG i hovedsak riktig, svekker det hele grunnlaget for vedtaket som ble gjort, sier Børkhaug til Adresseavisen.

I VG-artikkelen omtales et hittil ukjent møte på Statsministerens kontor, der både Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad deltok.

Begge disse to KrF-nestlederne jobbet for at KrF skulle velge å samarbeide med borgerlig side, mens KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket regjeringssamarbeid med venstresiden.

Hareide visste om møte på forhånd

Knut Arild Hareide bekrefter overfor Aftenposten at han var godt informert om møtet på forhånd.

– Det var ikke jeg som tok initiativ til møtet, men jeg synes det er flott at jeg ble informert, sier han.

– VG skaper et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Ropstad til Aftenposten og nevner blant annet:

Det var ikke Høyre som iscenesatte eller oppfordret til abort-utspillet. Kampen mot sorteringssamfunnet er en sak KrF har kjempet for lenge. Og han advarte fylkeslagene mot en «Winner-takes-it-all» strategi hvor flertallet enten det var rødt eller blått skulle ta alle delegatene til landsmøtet.

Etter møtet med Høyres partitopper, Jan Tore Sanner, Bent Høie og Erna Solberg, på Statsministerens kontor, forandret Ropstad strategi. Etter spilles abortlovens omstridte paragraf 2c inn for fullt. Før Ropstad var i møte med Høyres folk, var ikke dette nevnt med ett ord fra Ropstads side, dokumenterer VG.

Uenig med Ropstad i å «starte» regjeringsforhandlinger

Det må være lov å snakke med andre partier, mener Hareide.

– Det vi hadde en uenighet om, var det å utfordre andre partier på politiske meninger som startet regjeringsforhandlinger. Men jeg har fortsatt full tillit til Ropstad.

– Synes du han har opptrådt ryddig?

– Ja, det synes jeg. Han har opptrådt ryddig overfor meg, vi er bare uenig om sak. Og det må jeg tåle. Vi har hatt en ryddighet mellom oss som gjør at vi fortsatt kan ha tillit til hverandre.

– Idag er det fremmet krav om ekstraordinært landsstyremøte i partiet. Kommer dere til å innkalle til det?

– Vi har ofte landstyremøte når enkelte ber om det. Det å ta en prat sammen, sannsynligvis på telefon, gjør vi ofte.

– Føler du behov for det nå?

– Vi skal vurdere det. Jeg har registrert ønsket, via SMS fra enkelte landsstyremedlemmer.

Ber partiledelsen ta en ny runde med seg selv

Dahl i Akershus KrF mener partiledelsen nå må ta en ny runde med seg selv om hvordan man skal bruke de fullmaktene som ble gitt på landsmøtet 2. november.

– Hva betyr det?

– Det ekstraordinære landsmøtet ga stortingsgruppen handlingsrom til å gå i forhandlinger med Solberg-regjeringen først. Det var ikke noe pålegg. Det var mandat til å forhandle med Solberg-regjeringen. Da kan man ikke gjøre det motsatte uten først å ha prøvd med Solberg-regjeringen.

– Men partiledelsen og stortingsgruppen har også muligheten til ikke å gjøre noe. I hvert fall ikke ennå, sier han.

– Du oppfordrer om å legge regjeringsforhandlingene på is på ubestemt tid?

– Ja. De bør i hvert fall ikke gjennomføres ennå, svarer Dahl.

Han støtter Bjørkhaugs krav om et ekstraordinært landsstyremøte. Han mener det ikke holder med et telefonmøte, og at landsstyret bør møtes fysisk.

Leder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, er svært ordknapp etter dagens opplysninger:

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette. Det jeg har å si, vil jeg si internt, sier Hasle.

Ropstad: – Ingen dramatikk i dette

Kjell Ingolf Ropstad bekrefter til VG at han og den andre nestlederen, Olaug Bollestad, deltok på møtet på Statsministerens Kontor.

– Gitt den situasjonen partiet var i, så hadde jeg og Olaug Bollestad et behov for å diskutere situasjonen i partiet dersom vi vant frem. Det har jeg vært tydelig på. Partilederen var veldig godt informert, og han ba oss ta møtet. Det var ingen dramatikk i dette, sier Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten.

– Hva er din kommentar til kravet om ekstraordinært landsstyremøte?

– Jeg har ingen kommentar til det. Jeg fortalte til landsstyremøte hva jeg hadde gjort i den prosessen. Jeg tror det var godt kjent at vi hadde hatt det møtet med Erna Solberg.

– Men det ble vel først kjent i etterkant?

– Nei, det var vel bare Knut Arild som viste om møtet, sier Ropstad.