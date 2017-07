Forenklinger i regelverket for næringslivet, lavere skatter og avgifter, samferdsel og skole. Det er det viktigste for bedriftseiere, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av NHO og Høyre blant 215 bedriftseiere i Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene, Vestfold og Telemark.

Byråkrati er det bedriftseierne frykter mest. Det overrasker ikke statsminister Erna Solberg (H).

– Det har jeg stor forståelse for, mange mener at vi har for store og vanskelige rutiner, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Solberg: – Arbeiderpartipolitikken frister ikke vestlendingene

For å redusere kostnadene til næringslivet knyttet til regler og lovverk, vurderer Høyre blant annet å innføre e-faktura for næringsdrivende, en ny digital skattemelding og digitalisere kommunene.

– Mye med den digitale samhandlingen mellom privat og offentlig sektor gjør at man slipper unna mye av rapporteringsskjemaene. For eksempel i bygg og anlegg er det et enormt stort potensial for hvordan man kan få ned kostnadene, sier statsministeren.

Ifølge Norges Bank er e-faktura for næringsdrivende et tiltak med et potensial for en årlig besparelse på 16 milliarder kroner for næringslivet.

Gjentatte ganger har Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet anklaget Regjeringen for ikke å gjøre nok for å skape arbeidsplasser. Solberg oppfordrer Støre og Ap til å være ærlige med velgerne.

– Å skape arbeidsplasser i privat sektor tar lengre tid enn det gjør å skape nye arbeidsplasser i offentlig sektor. Det siste næringslivet, pensjonister og arbeidsfolk trenger er en skatteregning fra Ap på 15 milliarder, sier Solberg.

Hun fortsatte søndag vestlandsturneen på søndag med å besøke flere bedrifter på Stord og Bømlo. Vestlandet har vært hardt rammet av krisen i olje- og gassnæringen, men statsministeren tror ikke Arbeiderpartiets skattepolitikk vil friste velgerne på Vestlandet.

– Arbeiderpartiet har jo annonsert før hvert eneste valg at de skal vinne Vestlandet, men jeg tror ikke politikken deres svarer til det Vestlandet trenger.

Det er på kort sikt mulig å vinne på kritikk av regjeringen, mener hun.

– Men jeg tror du trenger en politikk med substans og innhold for den omstillingen Vestlandet går igjennom og det tror jeg ikke de har, sier hun og legger til:

– Nå går ledigheten ned, veksten går opp og det skapes flere jobber, det legger vestlendingene merke til.

Lover forenklinger for 10 milliarder kroner

Under statsministerens vestlandsturné gikk turen søndag blant annet Kværner og Bremnes Seashore. Spesielt Kværner har vært rammet av krisen i oljenæringen. Flere personer knyttet til næringslivet på øyene sør for Bergen snakker om viktigheten av at skattene ikke skal bli høyere når de møter statsministeren, men det er mindre byråkrati bedriftseierne drømmer om.

57 prosent av de 215 spurte bedriftseierne mener mindre byråkrati er blant de tre viktigste grepene den neste regjeringen kan gjøre for å legge til rette for suksess i deres bedrift.

– Flertallet bryr seg mer om byråkrati enn om formuesskatten, hva tror du er grunnen til det?

– Det rammer primært selskaper som er privat eid, som ikke er i en situasjon hvor de har opplevd skattelettelser. Derfor vil det være mange private bedrifter som ikke har den samme opplevelsen av skatteutfordringene i debatten om økt skatt, sier Solberg.

Nå lover hun at Høyre skal forenkle regelverket for 10 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

– Vi har levert på løftet om at fra 2011 skulle vi redusere med 15 milliarder. Nå sier vi at frem til 2021 skal vi ned ytterligere 10 milliarder i kostnader.