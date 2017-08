Morgenen etter partilederdebatten møttes statsministerkandidatene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til ny duell i regi av Aftenposten på mediebåten i Arendal.

Først ut var to vel forberedte journalister fra Aftenposten Junior.

– Dere møttes til en viktig TV-debatt i går, men Jonas, du avbrøt Erna mye. Er du blitt frekk, åpnet Frida.

Støre ble åpenbart litt paff av spørsmålet. Han forsvarte seg med at når ni partiledere kjemper om oppmerksomhet og taletid, så må man være frempå.

– Men hun er frekk, hun også, sa Støre og nikket mot Solberg.

– Elsker du makt?

Før Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle tok over, spurte Frida og Sole Eker (13) om det var noe Solberg angret på.

– Ja, men det kommer jeg ikke til å fortelle deg, svarte hun.

– Elsker du makt?

– Jeg elsker å få ting til, svarte hun, mens Støre svarte kontant «Ja».

Samme svar kom på spørsmålet om han blir statsminister etter valget, mens Solberg svarte at «det skal velgerne bestemme».

– Det er Ernas versjon av ja eller nei, kommenterte Støre.

Mer polarisert debatt

Deretter penslet debatten inn på spørsmål knyttet til verdier, integrering, debattklima og den digitale revolusjonen.

– Er det blitt en hardere tone i den norske samfunnsdebatten?

– Det er blitt sterkere polarisering. På sosiale medier sier folk ting de aldri ville sagt ansikt til ansikt, svarte Solberg. Hun kalte det en form for «verbal spytting» de aldri ville gjort ansikt til ansikt.

Begge var enig om at de norske verdiene ikke er veldig truet, men at de er under angrep.

– Våre kjerneverdier er ikke truet. Men de blir angrepet, og vi kan slå dem tilbake, sa Støre, og nevnte tillit, små forskjeller, demokrati, rettsstat og likestilling som eksempler på hva det bør vernes om.

– De står sterkt, men verdiene angripes. Pass på folkens, vi må følge med, være våkne, sa han.

Skremt av hat mot muslimer

Solberg sa at «vi har hatt en felles virkelighetsoppfatning i Norge».

– Men nå er det mer fragmentert, mindre felles. Du får hele tiden bekreftet dine fordommer og påstander. Vi må ha en pågående debatt om hvordan vi utvikler verdiene våre, hvordan lære ungdom opp i kritisk tankegang slik at de kan ta stilling til alle påstandene som florerer på sosiale medier, sa hun, som æreskjelles på det groveste hver gang hun besøker en muslimsk forsamling?

– Det som skremmer meg, er det jeg oppfatter som hat mot muslimer, og som ikke skiller mellom ekstremisme og voldelig terrorisme.

Angriper Høyres Frp-samarbeid

Støre løftet frem en «stor forskjell», nemlig at Solberg har alliert seg med Frp som sto utenfor asylforliket.

– Retorikken er viktig. Det er Høyres store ansvar at det ga ansvaret for innvandring og integrering til et parti som er avhengig av konflikt og spenning på området, sa han.

Etter debatten spurte Aftenposten om Støre er enig eller uenig i bruken av begrepet «Velferdsprofitører» om private aktører som får offentlig støtte innenfor barnehage, barnevernet og eldreomsorgen.

– Jeg pleier ikke å bruke det begrepet. Det har ikke falt meg naturlig. Men jeg har ikke noen prinsipiell innvending mot det, sier Støre.

Han har i motsetning til Martin Kolberg og Aps nestleder Trond Giske ikke underskrevet oppropet fra kampanjen «Stans Velferdsprofitørene». Støre opplyser at ikke underskriver på noen slike kampanjer.