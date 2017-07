Ap-leder Jonas Gahr Støre hilser til høyre og venstre på gamle kjente der han kommer langs bryggen en stille sommerformiddag i Tvedestrand.

Familiens hytte ligger litt lenger ut i fjorden. Båtfolket haster til dusjanlegget, og kafeene forbereder seg på storinnrykk.

Solberg-regjeringen tiltrådte med en rekke symbolsaker som å tillate Segway, de har åpnet for mer vannscooterkjøring og fri import av krypdyr. Nylig var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ute i Klassekampen og varslet gjeninnføring av forbudet mot import av slanger og øgler.

– Hvilke av disse sakene vil du reversere?

– Det styrende for meg skal være å gjøre det viktigste i Norge til det viktigste i politikken. Denne regjeringen har gjort uviktige ting til viktige saker for seg selv, og det med mye støy. Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper. Det er ikke det som opptar meg mest, sier Støre, og tar en slurk av kaffen før det er nok en forbipasserende som skal slå av en prat.

Støre vil bruke partene i arbeidslivet

Tvedestrand har vært Ap-lederens sommerparadis helt siden barndommen. Her ligger luksusbåtene tett, som lett duvende Ap-argumenter for formuesskatten.

– Når det gjelder akkurat det med vannscooter, fortsette han, så ser det ut til at kommunene tar tak i det. Der jeg har hytte er det fartsgrense på fem knop, så lenge de som kjører på vannet overholder den, er det greit.

– Men politikk handler også om symboler – har du ingen symbolsaker?

– Absolutt, men det skal handle om virkelige saker. Vi skal fremme lov om å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser. Vi skal ha en mer aktiv politikk for arbeid. Vi skal legge frem en gjennomtenkt tiltakspakke for et mer seriøst arbeidsliv og bekjempe useriøse tilstander, særlig i byggebransjen, sier Støre – som varsler at han mener samarbeidet i arbeidslivet må styrkes.

– Like etter at vi overtar skal jeg ha møter med arbeidslivets parter, på arbeidstager og -giversiden, først én for én, så samlet. Dette for å vise dem at trepartssamarbeidet er en verdi og en investering. På den måten skal reformene vi gjennomfører forankres. Det er viktig at reformene eies av viktige sosiale og økonomiske grupper, forklarer han.

Støre mener at i denne fireårsperioden har partene ofte blitt satt på gangen. Utredninger har vært overlatt til eksperter.

– Regjeringen har sagt at det er tidkrevende at partene er med. Jeg mener det er vel anvendt tid. Partene bidrar med innsikt, og ved deltagelse får de eierskap til reformene, slår han fast.

Ledigheten et ikke-tema?

– Men ledigheten er nå på vei ned, dermed mister vel Ap en av de viktigste valgkampsakene sine?

– Vi ser positive tegn etter en lavkonjunktur i kjølvannet av oljeprisfallet. Det er bra, men ledigheten er fortsatt høy flere steder. Leverandørindustrien har vist evne til omstilling, men myndighetene kunne gjort mer sammen med dem. Tiltakspakkene kunne vært mer kraftfulle. Fremfor å bruke penger på skattekutt, kunne ressursene vært satt inn på teknologiutvikling, ikke minst ved skipsverftene, sier Støre.

– Men ledigheten synker?

– Det som er bekymringsfullt og som Statistisk sentralbyrå (SSB) viser er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet. Den store utfordringen er at andelen av oss som jobber går ned. I Norge var for få år siden omkring 70 prosent av innbyggerne i arbeidsfør alder i jobb. Nå er vi nede på 60-tallet. Dersom vi i dag skulle hatt den prosentvise samme andel av folk i jobb som i 2008, ville det vært 200.000 flere i arbeid. Dette er den store utfordringen som Frp og Høyre-regjeringen ikke tar tak i, sier Ap-lederen som etter hvert som solen bryter igjennom skydekket synes å ha tatt steget fra feriemodus til valgkampmodus. Før bildene skal tas er en han litt bekymret for at sveisen ikke er perfekt etter det obligatoriske morgenbadet.

Flere må i jobb

– Dersom vi skal få til alt det vi ønsker, er vi helt avhengig av at flere mennesker kommer i jobb, slår han fast og minner om tiltaket om å tilby folk opplæring i underveis i yrkeslivet og satsingen på aktivitet for ungdom som har falt utenfor jobb og skole.

– Vi må forsterke NAVs innsats og vi har foreslått noe helt nytt. Ungdom født etter 1990, som faller utenfor jobb og skole og som har arbeidsevne, skal i siste instans garanteres jobb fra kommunen i stedet for å gå på trygd, sier han.