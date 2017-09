Flere aviser peker på Venstre

– Solberg – og norsk politikk – blir bedre med et sterkere Venstre, skriver sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve i sin leder i lørdagsavisen.

Han mener Erna Solberg er en god statsminister, men at hun og Høyre likevel har skuffet og ikke klart å tøyle Frps pengebruk de siste fire årene.

Djuve er ikke alene om å mene at Venstre bør være en del av regjeringen fremover.

Bergens Tidende mener statsministeren fortjener fornyet tillit, men at større innflytelse fra KrF og Venstre vil være det beste for landet. Også Aftenposten er positive til Venstres politikk, og mener sentrumspartiet sammen med Ap og Høyre best forstår hvilke endringer Norge må igjennom.

Kritikk av Ap og Høyre

Dagbladet mener Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er gode forbilder i en valgkamp som til tider har hatt en opphetet atmosfære, men er ikke fri for kritikk mot landets to største partier. Dersom Høyre fortsetter i regjering bør dette skje uten Frp, og Arbeiderpartiet har bommet på virkelighetsforståelsen, konkluderer avisens sjefredaktør John Arne Markussen.

Dagsavisen bruker lederen lørdag til å kritisere Støre og håndteringen av avsløringene om Ap-lederens omstridte investeringer, mens store deler av Klassekampens leder roser SV og Audun Lysbakken for å ha lykkes med valgkampen.

– Protestvalg

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, mener Høyre og Ap må ta mye av ansvaret dersom årets valg blir et protestvalg der velgerne til de mest polariserte partiene får en uforholdsmessig stor innflytelse.

– Det er trist dersom dette valget etterlater et inntrykk av at de brede og ansvarlige partiene svekkes. Det vil i så fall være alvorlig, skriver Skartveit, som mener Høyre og Ap er nødvendige som motpoler som tar ansvar for helheten.