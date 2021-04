Feirer abort-vedtak: – Skroter gammeldags system

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte jenke seg: Ap går inn for å avvikle abortnemndene. – En seier, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Arnhild Aass Kristiansen

17. apr. 2021 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol feirer vedtaket som en seier Foto: Magnus Knutsen Bjørke / e-mail

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i dag å avvikle abortnemndene.

Flertallet, med Jonas Gahr Støre i spissen, gikk opprinnelig inn for å utrede et alternativ til dagens nemnder.

Mindretallet, som blant annet besto av AUF og Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkold, ville fjerne nemndene uten utredning og ha et frivillig veiledningstilbud til kvinnen.

Arbeiderpartiets landsmøte falt ned på en kompromiss, der Ap-leder Støre og hans meningsfeller, måtte jenke seg mest.

– Det er en seier for AUF, og mange andre, sier redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte godta et kompromiss i abortsaken Foto: Ole Berg-Rusten

– Selvbestemt abort til uke 18

I dagens abortlov har kvinner full selvbestemmelse ved abort frem til 12. uke. Fra uke 12. til uke 18. må kvinnene søke en nemnd bestående av to leger for å utføre aborten.

Arbeiderpartiet har nå vedtatt følgende formulering:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.» heter det i forslaget.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol er glad for vedtaket, og sier hun feirer det som en seier.

– Arbeiderpartiet sier klart at nemndene skal avvikles og at kvinners selvbestemmelse skal sikres. Så har ikke jeg personlig behov for å utrede dette mer. Jeg mener at alternativet til nemndene er kvinnene selv.

– Men når Ap nå skroter et veldig gammeldags system for å ta viktige beslutninger, feirer jeg det som en seier. Men har respekt for at alle ikke har vært like klar for dette som meg, sier hun til Aftenposten.

– Er det riktig å si at dere går inn for selvbestemt abort til uke 18?

– Jeg tolker det som målet. Ingen skal beslutte på vegne av kvinnen, slik som nemndene har hatt som eneste oppgave frem til nå. Det er ingen stor endring i abortloven egentlig. En beholder grensen for svangerskapsavbrudd ved uke 18, men legger beslutningen til kvinnen.

Leder av programkomiteen Anniken Huitfeldt forhandlet fram et kompromiss på abort. Foto: Torstein Bøe

– Overrasket over Ap

Hvis de rødgrønne får regjeringsmakt til høsten, kan det bli nye diskusjoner om nemndene. Mens SV vil fjerne nemndene, er Sp sterkt imot.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe, kaller det en radikal endring av abortloven.

– Jeg tolker dette som de går inn for å endre abortloven og innføre selvbestemt abort til uke 18. Det er etter mitt syn en stor, radikal endring av abortloven, sier Toppe til Aftenposten.

Hun viser til at det helt fra abortloven ble vedtatt i 1975, har vært et skille ved uke 18.

– Jeg er overrasket over Ap i denne saken. Da det var oppe for to år siden, ble det slått raskt ned. Det har skiftet fort i Ap, sier Toppe.

I går sa hun at Sp ikke kan gå inn i en regjering som avvikler abortnemndene.

I dag nøyer hun seg med og konstaterer at dette vil bli et punkt det vil være uenighet mellom de to partiene om, hvis de skal forhandle om et regjeringssamarbeid. Også i Sp er det et mindretall som går inn for å avskaffe nemndene, men Toppe tror ikke Sps landsmøte vil lande på dette.

– Jeg hadde ønsket meg ro i denne saken. Det er en sak som på mange måter er vanskelig, fordi det er en verdisak, og det er mange følelser rundt det. Jeg mener dagens abortlov er godt balansert. Det er den som er kompromisset. Kompromisset går mellom kvinnens vern sett opp mot fosterets vern, sier Toppe.