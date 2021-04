Nå vil Ap henvende seg til Sp og Frp for å torpedere deler av regjeringens rusreform

Generell avkriminalisering av narkotika vil kunne føre til at folk tror bruk av narkotika er tillatt, mener Ap. Derfor sier partiet nei til ett av hovedgrepene i regjeringens rusreform.

Sps Kjersti Toppe, Frps Sylvi Listhaug og Aps Ingvild Kjerkol vil sammen kunne torpedere sentrale deler av regjeringens rusreform. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

16. apr. 2021 18:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aps syn på regjeringens rusreform har vært den mest spennende saken på Aps digitale landsmøte. Teknisk trøbbel under avstemningen gjorde ikke spenningen mindre. Men etter at mange nok hadde «reloaded» nettleseren sin, falt dommen:

Med stort flertall (188 mot 101 stemmer) gikk landsmøtet sent fredag ettermiddag inn for å vrake et av hovedgrepene i regjeringens rusreform. Partiet sier nei til forslaget om avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder narkotika.