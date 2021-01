Alle Nav-ofre har fått avslag på søknad om kompensasjon for tort og svie. Regjeringen mener at det ikke er utvist «grov uaktsomhet».

48 ofre for trygdeskandalen har søkt om kompensasjon for stress, samlivsbrudd, psykiske lidelser, tap av samvær med familie utenlands og redusert livskvalitet. Alle har fått avslag.

Trygdeskandalens ofre mener myndighetene «pulveriserer» ansvaret. Fra venstre: Heidi Schjetne, Rune Halseth og Marianne Evensen fra aksjonsgruppen i møte med Nav-sjef Hans Christian Holte og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Morten Uglum

28. jan. 2021 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen nekter å betale ofrene for trygdeskandalen kompensasjon for ikke-økonomisk tap.

I et brev til ESA skriver regjeringen at Navs ansatte hverken forstod eller burde ha forstått at EUs trygdeforordning ble feiltolket i Norge.