Ap sikrer kommunal vindkraft-makt

Arbeiderpartiet sikrer at kommunene får avgjørelsesmyndighet i søknader om nye vindkraftverk. Vindmøllene på bildet står i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nå nettopp

Arbeiderpartiets stortingsgruppe støtter kravet om at søknader om nye vindkraftverk skal behandles etter plan- og bygningsloven. Dermed er det flertall på Stortinget for at kommunene får avgjørelsesmyndighet i disse sakene, skriver Bergens Tidende.

I dag behandles vindkraftsaker etter energiloven, og dermed er det staten som har siste ord. Nå skal fremtidige vindkraftverk reguleres etter plan- og bygningsloven.

– Det vil kunne gi langt bedre prosesser i fremtiden, sier Ruth Grung (Ap), saksordfører for stortingsmeldingen om vindkraft.

Det har vært stor motstand mot bygging av vindkraftverk i flere kommuner.

Etter det avisen erfarer, pågår det nå også forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp om et nytt konsesjonssystem for vindkraft.