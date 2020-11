Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

I Forsvarets nye langtidsplan kommer bemanningen til å bli styrket med 310 ansatte neste år. Hæren loves helikopterstøtte på Bardufoss i 2024.

NTB-Kristian Skårdalsmo

20. nov. 2020 13:33 Sist oppdatert nå nettopp

Partiene på Stortinget avsluttet fredag samtalene om den nye forsvarsstrukturen i årene 2021–2024.

– Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– Det er Frp som sikrer regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen. Men vi har gjort en svak plan litt bedre, sier hun.

Utfallet av komitébehandlingen innebærer at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen har lagt opp til.

Flere folk

Det er nå flertall på Stortinget for å trappe opp bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 300 ansatte i 2021. Opprinnelig var det bare lagt opp til å øke bemanningen med 57 ansatte neste år.

Samtidig er det ifølge Huitfeldt tatt et første skritt i riktig retning i arbeidet med helikopterstøtte til Hæren.

– Det skal være dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron, sier hun.

– Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun.

Frps Morten Wold sier økt helikopterkapasitet har vært noe av det viktigste for partiet.

– Dette vil gjøre våre mannskaper langt mer operative, sier Wold, sier han.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes er glad samtalene er i havn.

– Arbeiderpartiet og Frp har vist forhandlingsvilje og bidratt til ansvarlige forbedringer i den nye Langtidsplanen for Forsvaret, sier han til NTB.

Flere punkter

Gjennom komitébehandlingen har det også blitt flertall for flere andre grep:

Det skal fremmes en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse.

Enigheten innebærer også å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.

Det skal dessuten settes ned en forsvarskommisjon for å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Det er et viktig gjennombrudd at hele Stortinget nå går inn for en ny forsvarskommisjon, et forslag SV til nå har stått alene om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ifølge Senterpartiet har regjeringen fått støtte fra Frp til en langtidsplan uten reell styrking av forsvarsevnen.